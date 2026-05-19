Directiva de Cruz Azul condiciona continuidad de Joel Huiqui a ganar el título

Si Joel Huiqui quiere quedarse como técnico permanente de Cruz Azul, tiene que ganar la Final contra Pumas esta semana. No hay de otra.

El presidente de La Máquina, Víctor Velázquez, estableció públicamente que la manera en que el actual entrenador interino del conjunto cementero se quede en el puesto es si consigue la décima.

"Joel Huiqui es de casa. Cuando se decidió que continuara con este torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades. Hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato", dijo Velázquez en la presentación del documental de Cruz Azul.

"Vamos a reforzar, por supuesto, a todo el cuerpo técnico, como se hace en cualquier institución y en cualquier proceso. Se hicieron cambios que en su momento tal vez fueron criticados, porque se vale criticar (destitución de Nicolás Larcamón)", reconoció Velázquez.

Si gana, le reforzarán el cuerpo técnico

Incluso, el presidente celeste estableció que de continuar Huiqui lo haría con un cuerpo técnico ya más en forma, por lo que buscarían nuevos elementos.

Huiqui, preparado para afrontar la Final

Por último, el ingeniero precisó que Joel Huiqui está muy bien capacitado para afrontar la Final del Clausura 2026, en la cual esperan conseguir la décima, tras no ser campeones desde 2021.

"Con trabajo y, sobre todo, con conocimiento de la gente que tenemos en la institución, y con el conocimiento de que Joel, aparte de llevar tatuado el jersey de Cruz Azul ha llevado un proceso de aprendizaje desde la Sub-21 y con los últimos técnicos que han pasado, eso le ha dado el bagaje y el conocimiento para tomar esta final.", detalló.

Agregó que está seguro que Joel Huiqui tomará este reto con toda seriedad, con conocimiento y toda la metodología que siguen en el plantel desde hace algunos meses.

Fechas de los partidos de la final

IDA:

Estadio: Ciudad de los Deportes ( Cruz Azul como local)

Ciudad de los Deportes ( como local) Hora: 20:00 hrs

VUELTA: