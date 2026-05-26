¡Es oficial! Huiqui se queda como el DT oficial de Cruz Azul

El presidente de la Máquina Cementera de la Cruz Azul, cumplió su palabra y después de que el cuadro de La Noria se alzó con el título del Torneo de Clausura 2026 en la Liga MX el hasta ayer director interino será el entrenador oficial del campeón defensor del Torneo de Apertura 2026 en la Liga MX.

El hombre fuerte del cuadro de La Noria considera que Huiqui es un elemento institucional y además forjado en las entrañas celestes, por lo que conoce muy bien la filosofía de la institución.

Reconoció que platicó con el entrenador cementero para delinear el rumbo que tomará el equipo de cara a la próxima competición liguera.

Velázquez se dijo contento por el gran logro del fin de semana.

También mostró gran satisfacción por la enorme cantidad de aficionados celestes hicieron acto de presencia en las calles para celebrar el décimo título de Liga.

"Eso nos motiva más para seguir trabajando e ir por la onceava", subrayó.

Rotondi se reivindicó

Respecto a la opinión de Carlos Rodolfo Rotondi, quien aseguró que el título del fin de semana fue una "revancha personal", Velázquez respondió que le da mucho gusto por el jugador, que la pasó muy mal en aquella final contra las Águilas del América y subrayó que "el futbol da revanchas".

"Le dije, ´No te preocupes, tienes todo el respaldo´. Sobre todo que tenía un cariño muy especial con la familia, con mi mamá, que falleció este año, por eso tanto sentimiento con él y decía, ´Se la debo y a mi mamá en especial'", confesó.

Previo a la contratación oficial de Huiqui, Iván Alonso, presidente deportivo de la institución celeste, aseguró que su permanencia aún no era definitiva, sobre todo porque el día 30 habrá elecciones al interior de la directiva de La Noria.