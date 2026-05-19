López Peñuelas y Quintero Huitrón, los árbitros para la Final entre Cruz Azul y Pumas

Se dieron a conocer los silbantes para la Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, mismos que intentarán llevar a buen puerto la serie por el título, sin que haya polémicas arbitrales que manchen el resultado Final.

Llama la atención que para esta serie, no fueron considerados los mundialistas César Ramos Palazuelos y Katia Itzel García, ya sea para evitar exponerlos antes de la justa mundialista o por descanso.

Aunado a ello, los jueces centrales elegidos, tienen la particularidad de que ya le pitaron a Pumas en las semifinales tanto en la ida como en la vuelta.

López Peñuelas y Quintero Huitrón, los elegidos

Para la ida este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, el árbitro central será Ismael Rosario López Peñuelas, en tanto que sus asistentes Enrique Isaac Bustos y Christian Kiabek Espinosa.

El cuarto árbitro será Yonatan Peinado, mientras que el quinto juez en la persona de Edgar Magdaleno Castrejón; los árbitros VAR serán Diana Stephania Pérez y Salvador Pérez.

Para la vuelta, el árbitro que llevará las acciones será Daniel Quintero Huitrón, mientras que los asistentes Michel Espinoza y Michel Morales.

El cuarto árbitro será Vicente Jassiel Reynoso y la quinta silbante Karen Janett Díaz. Los árbitros VAR serán Guillermo Pacheco y Michel Caballero.

Cabe destacar que el árbitro central López Peñuelas estuvo en la ida de las semifinales ante Pachuca, mientras que Quintero Huitrón llevó las acciones de la vuelta, por lo que de nueva cuenta le silbarán a Pumas en esta Liguilla.

¿Cuándo son los partidos?

Los partidos de Ida y Vuelta se jugarán en la Ciudad de México y aquí te dejamos los horarios:

IDA:

Estadio: Ciudad de los Deportes

Día y Hora: Jueves 21 de mayo a las 20:00 hrs.

VUELTA: