Carlos Rotondi se desahogó con el gol de la décima tras perder la final hace dos años

Si alguien merecía revancha en Cruz Azul más allá de la décima conseguida, ese era Rodolfo Rotondi quien fue el que metió el gol del título para La Máquina en el Clausura 2026.

Porque en la final que perdió con América hace dos años, fue por un penal muy polémico que le marcaron a él sobre Israel Reyes y después, en una semifinal, el mismo Rotondi hizo otra pena máxima ante las Águilas que dejó fuera a los cementeros.

Pero esta vez, la gloria fue toda para Rodo, porque él le dio la décima a los azules en el Olímpico Universitario.

"(Siento) gloria, alegría, desahogo, revancha. Creo que todo junto. Pasé momentos difíciles, pero siempre digo: agradecer a la gente que me bancó, a mi familia que no me dejó caer, y acá estamos".

El volante reveló que le costó conciliar el sueño durante varios días pero que siempre confió en conseguir el campeonato, el cual dio con sus pies al sacar un rayo que Keylor Navas no pudo detener.

"La semana me costaba dormir, pero de alegría. Me costaba dormir pensando, visualizando esta imagen, y se consiguió".

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Por último, habló de la continuidad de Joel Huiqui en el banquillo cementero, lo cual está asegurado con la obtención de la décima estrella.

"Yo se lo dije recién: agradecerle porque él ha estado en distintos momentos con nosotros; momentos buenos, momentos malos, y él siempre estuvo. Siempre aportó su granito de arena. Es una gran persona, fue un gran jugador, así que todo nuestro apoyo para él".

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