Cruz Azul vuelve al estadio Ciudad de los Deportes; Final será en CU
Cruz Azul vs Pumas: Definen horarios para la final
Por: Redacción
Las fechas para los partidos de ida y vuelta del torneo clausura 2026 de la Liga BBVA están definidas y con ello, los lugares donde serán los encuentros.
Luego de conocer que Cruz Azul y Pumas serían los grandes finalistas del futbol mexicano, tras este fin de semana, los encuentros se jugarán de la siguiente manera:
Partido de IDA:
Estadio: Ciudad de los Deportes
Fecha y hora: Jueves 21 de mayo a las 20:00 hrs
Partido de Vuelta:
Estadio: Olímpico Universitario
Fecha y Hora: Domingo 24 de mayo a las 19:00 hrs.
En breve más información...
Edición 1: Portada digital destacada.