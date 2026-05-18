Cruz Azul vs Pumas: Definen horarios para la final

Las fechas para los partidos de ida y vuelta del torneo clausura 2026 de la Liga BBVA están definidas y con ello, los lugares donde serán los encuentros.

Luego de conocer que Cruz Azul y Pumas serían los grandes finalistas del futbol mexicano, tras este fin de semana, los encuentros se jugarán de la siguiente manera:

Partido de IDA:

Estadio: Ciudad de los Deportes

Fecha y hora: Jueves 21 de mayo a las 20:00 hrs

Partido de Vuelta:

Estadio: Olímpico Universitario

Fecha y Hora: Domingo 24 de mayo a las 19:00 hrs.

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