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Cruz Azul vs Pumas: Definen horarios para la final

Cruz Azul vuelve al estadio Ciudad de los Deportes; Final será en CU

Horarios definidos; Ida en el Ciudad de los Deportes y la final en CU
Horarios definidos; Ida en el Ciudad de los Deportes y la final en CU

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Las fechas para los partidos de ida y vuelta del torneo clausura 2026 de la Liga BBVA están definidas y con ello, los lugares donde serán los encuentros. 

Luego de conocer que Cruz Azul y Pumas serían los grandes finalistas del futbol mexicano, tras este fin de semana, los encuentros se jugarán de la siguiente manera: 

Partido de IDA: 

Estadio: Ciudad de los Deportes 

Fecha y hora: Jueves 21 de mayo a las 20:00 hrs

Partido de Vuelta: 

Estadio: Olímpico Universitario 

Fecha y Hora: Domingo 24 de mayo a las 19:00 hrs.

En breve más información...

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