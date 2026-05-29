¿Kevin Castañeda es el nuevo refuerzo de Chivas? Te contamos lo que sabe de las negociaciones con Xolos

Los movimientos rumbo al Apertura 2026 ya comenzaron y se habla sobre el interés de Chivas por fichar a Kevin Castañeda y convertirlo en su primer refuerzo, luego que representantes del club tuvieron charlas con Xolos de Tijuana.

En redes sociales se habla sobre esta contratación y que habría sido una petición del técnico Gabriel Milito.

Además, Kevin Castañeda habría solicitado a su agente hacer lo posible por lograr el acuerdo con las Chivas.

Esto implicaría para Xolos perder a su elemento más importante y con ello, tendría que agilizar contrataciones.

¿Dónde está Kevin Castañeda?

El aún jugador de Xolos se encuentra en la concentración de la Selección Mexicana previo a la Copa del Mundo, en espera de la publicación de la lista oficial.

Sin embargo, en caso de no ser seleccionado, tendría que regresar, en todo caso, para agilizar su mudanza a las instalaciones de Chivas.

¿Cómo beneficiaría esta contratación a Chivas?

Con la llegada de Kevin, Chivas ganaría mucho en la parte ofensiva ya que la posición en el centro del campo le puede dar mucho al cuadro tapatío.

También destacar su gran técnica que ayudará en demasía al proyecto de Milito.