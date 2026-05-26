"Tristemente no pudo ser": Keylor Navas manda mensaje a la afición

El portero de Pumas, Keylor Navas, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, después de perder la final del Clausura 2026 en la Liga MX, en casa, ante la Máquina Cementera de la Cruz Azul.

"Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Sólo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año y agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. ¡GOYA!", escribió el cancerbero costarricense.

La temporada de Navas fue destacada. Sus atajadas fueron clave para que el cuadro azul y oro concluyera la campaña regular en calidad de líder general y avanzara hasta la gran final del certamen liguero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Además de su gran nivel bajo los tres palos, el experimentado portero se consolidó como el líder y la voz de mando dentro del vestidor para ganarse el respeto de sus compañeros y el cariño de la afición unamita.

Renuevan a Keylor con Pumas

Por su gran rendimiento y liderazgo, la directiva de Pumas renovó su contrato por un año más, de tal suerte que Navas permanecerá en el equipo hasta 2027.