¡Que no te metan gol rumbo al Mundial 2026! 5 recomendaciones de Profeco para evitar los fraudes

En el marco de los preparativos del la Copa del Mundo 2026, la Profeco lanzó algunas recomendaciones especialmente para aquellos mexicanos que decidan viajar por todas las sedes mundialistas. Y es que aunque la mayoría veremos los partidos en las plazas públicas, quienes viajan las distintas sedes como Estados Unidos y Canadá o realizan compras en línea durante este magno evento tienen que cuidarse de los fraudes y los estafadores.

En su nuevo número de la Revista del Consumidor, edición de junio, la Procuraduría Federal del Consumidor apunta que debido a la emoción que genera este evento masivo, "también aumentan los riesgos para los consumidores, especialmente al contratar agencias de viaje, hospedaje o la compra de boletos para asistir a los partidos.

Y, como en eventos masivos los fraudes se vuelven más sofisticados, la Profeco nos comparte las siguientes recomendaciones para evitar caer en engaños o fraudes y pasar malos ratos.

¿Cómo evitar fraudes en tus compras rumbo al Mundial 2026?

Verifica la reputación de la agencia

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lo mejor es que antes de pagar, investigues, leas reseñas y opiniones de otras personas viajeras. Coteja el domicilio y los medios de contacto para asegurarte de que no son agencias falsas y confirma que cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo (rnt-consulta.sectur.gob.mx).

#MañaneraDelPueblo Presentamos la edición especial de la @RdelConsumidor, dedicada al @MundialSocial26.



En este número especial, ponemos a disposición de las personas consumidoras información útil para disfrutar la temporada con inteligencia y seguridad: desde el estudio de... pic.twitter.com/B1P0vHJ4Gg — Profeco (@Profeco) June 1, 2026

2. Activa tus alertas bancarias

Ve a la app de tu banco para hacerlo. Así podrás detectar de inmediato movimientos sospechosos o cargos no reconocidos.

3. Usa métodos de pago seguros

Evita hacer transferencias a cuentas personales, prefiere canales institucionales y monitorea constantemente tus transacciones.

4. Confirma directamente con proveedores

Antes de viajar, contacta al hotel o a la aerolínea para validar el número de reserva, nombre de contacto y detalles completos del servicio contratado.

5. Lee los términos y condiciones

¡No te los saltes! Aunque se vea mucho, revisa detenidamente las políticas de cancelación, devoluciones, cambios y restricciones. Las agencias formales presentan esta información de manera clara; desconfía si no la proporcionan o si los términos son ambiguos.



FRAUDES RUMBO AL MUNDIAL.

Antes de viajar, verifica que la página web de tu producto o servicio, sea real. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo desconfiar de algún producto o servicio?

Para evitar situaciones desagradables, la Profeco pide que prestes atención a estas señales de alerta frecuentes en diversos productos y servicios: