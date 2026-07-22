Argentina pide reunir firmas para repetir la final del Mundial 2026

La afición argentina sigue sin aceptar el resultado de la Final de la Copa del Mundo 2026, donde España se enfrentó a los albicelestes, para resultar triunfadora, después de más de 100 minutos de partido. Sin embargo, las reacciones de los aficionados siguen dando de qué hablar.

Recientemente, trascendió que la afición argentina denunció una actuación "polémica y corrupta" por parte del árbitro, a quien se le acusa de haber sido comprado para influenciar el resultado del partido. Por esta razón es que una aficionada argentina, de nombre Gisela Sánchez, ha iniciado una recopilación de firmas para manifestar su rechazo al resultado.

Hasta el momento, se han sumado más de 50 mil argentinos en las firmas que buscan mostrar su rechazo a la actuación del árbitro que dirigió la final del Mundial, con el objetivo de que la FIFA "considere repetir" el último partido de la Copa del Mundo 2026.



La afición considera que el arbitraje fue polémico y corrupto. Foto: EFE

¿Dónde firman los que quieren una repetición de la final de la Copa del Mundo 2026?

Este movimiento se está orquestando a través de la página web Change.Org. Sin embargo, aún no existe ninguna resolución oficial que respalde dicho movimiento, que solicita a la FIFA revisar todo lo ocurrido con "seriedad y transparencia".

Se pide a la FIFA evaluar la posibilidad de repetir la final del Mundial, argumentando que el encuentro habría estado condicionado por el desempeño del juez principal. Sin embargo, hasta ahora la única investigación es la que abrió la FIFA sobre las agresiones de los jugadores argentinos en contra de la Selección de España.