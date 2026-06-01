Casa México Media Center: inauguran la sala de prensa internacional para la Copa del Mundo 2026

México ha abierto sus puertas al planeta entero para la Copa del Mundo 2026. El folclor de las trajineras de Xochimilco, la electrizante lucha libre o el mariachi.

La rica cultura nacional es resaltada con orgullo en el marco del Mundial, y la Casa México Media Center, donde la capital del país recibirá a cientos de periodistas de diversos rincones de orbe, es una explosión de esas raíces tradicionales que hacen tan único al país azteca.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de este recinto que recibirá a medios de comunicación de todo el planeta durante la Copa del Mundo 2026 a partir de este 11 de junio.

Sede de medios rumbo al Mundial 2026

A 10 días del inicio del certamen, la mandataria capitalina inauguró este Centro de Medios Internacional, en compañía de Jürgen Mainka, Chief Tournament Officer para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, y Gabriela Cuevas, representante oficial de México ante la FIFA para el evento deportivo.

COPA DEL MUNDO 2026.

la mandataria capitalina inauguró este Centro de Medios Internacional. Foto: Cuartoscuro

"Este lugar va a ser la casa de los medios internacionales y acabamos de inaugurarla con ustedes. Sabemos que los medios de comunicación son vitales para transmitir lo que está aconteciendo en esta parte del mundo. Contamos con más de 500 periodistas acreditados de todo el mundo, más de 30 países. Esta ciudad está lista y preparada para la inauguración que va a poner los ojos del mundo en la Ciudad de México", dijo Brugada.

Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, calificó al Media Center como un espacio para poder compartir información pero también para tener cercanía a lo que pasará más allá del la cancha.

"Espacios como este nos llenan de orgullo entendiendo la responsabilidad histórica que tenemos. Todos somos anfitriones", informó Cuevas.

El 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México se realiza el primer partido de la Copa del Mundo 2026. La Selección Mexicana abrirá el torneo ante Sudáfrica, juego que comenzará a las 13:00 horas locales, pero la fiesta en el inmueble se vivirá desde muchas horas antes. El Estadio Azteca estará abierto desde las 9:00 de la mañana, incentivando que para las 11:00 la gente ya esté en sus asientos y viva la ceremonia de apertura, que está programada para las 11:30 y después el partido.

Hasta ahora, más de 500 periodistas, reporteros y personal de medios de comunicación de 30 países se han acreditado para tener acceso a este espacio. Junto a representantes de medios de comunicación, Brugada Molina encabezó el corte de listón para inaugurar oficialmente este espacio, ubicado en Campo Marte. Y así, todo está listo para recibir de brazos abiertos al mundo.