Curazao protagoniza el primer debut mundialista del 2026 con escandalosa derrota

Curazao finalmente hizo su debut en una Copa del Mundo. Casi 100 años después de su afiliación a la FIFA en 1934, la Ola Azul al fin disputó un partido mundialista y lo hizo ante la tetracampeona Alemania en la ciudad de Houston.

Más allá del escandaloso marcador (7-1) a favor del conjunto teutón, Curazao protagonizó una historia de éxito. Es la única selección del continente americano que disputa su primer Mundial en Norteamérica 2026 y fue la primera de las debutantes en presentarse en esta edición de la Copa del Mundo.

Pese a las históricas diferencias entre ambos países, Curazao llegó a tener el juego 1-1 ante una potencia mundial y candidata al título como lo es el cuadro alemán. Livano Comenencia marcó el primer gol de la Ola Azul en una Copa del mundo a los 21 minutos del primer tiempo.

Debutants Curaçao have scored their first-ever goal in their first-ever game at a @FIFAWorldCup, against four-time winners Germany! pic.twitter.com/ynTp18nci4 — FIFA (@FIFAcom) June 14, 2026

El Mundial 2026 es el primero en la historia con 48 equipos participantes. Sin embargo, eso no garantizaba la clasificación en ninguna zona del planeta. Curazao consiguió uno de los boletos de la Concacaf para esta Copa del Mundo tras completar una eliminatoria invicta con tres triunfos y tres empates en seis encuentros.

El equipo dirigido por el neerlandés Dick Advocaat cayó ante Alemania, sí; pero protagoniza una de las historias más grandes de la Copa del Mundo 2026, la Copa de la inclusión, la que ha visto materializarse los sueños de selecciones que durante años permanecieron lejos de la fiesta más grande del planeta futbol.

Con poco más de 185 mil habitantes, en lo que alguna vez fue una colonia neerlandesa, Curazao ya tiene un lugar en la historia. Porque más allá de la goleada, sus 26 futbolistas serán recordados para siempre como la generación que convirtió en realidad el sueño mundialista de toda una nación.

El duelo de dos generaciones

La victoria de Alemania (7-1) sobre Curazao en la primera jornada del Mundial 2026 fue testigo del enfrentamiento entre el director técnico más joven del certamen y el más veterano.

Julian Nagelsmann, timonel alemán, se presentó a la cita con 38 años y 326 días cumplidos. Por su parte, el estratega neerlandés Dick Advocaat llegó al encuentro con 78 años y 280 días cumplidos.

The youngest and oldest head coaches at @FIFAWorldCup 2026 pic.twitter.com/aI7lXnIwQW — FIFA (@FIFAcom) June 14, 2026

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