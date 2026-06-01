Inauguración del Mundial 2026: ¿A qué hora y dónde podrás verla?

Esta tarde, la jefa de gobierno, Clara Brugada acudió a la inauguración de la sede para los medios de comunicación durante el Mundial 2026, Casa Ciudad de México International Media Center.

En este lugar se dieron a conocer los diferentes detalles de la próxima ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con información de la FIFA y del gobierno de la CDMX, el programa del día 11 de junio, para la inauguración de la Copa del Mundo en CDMX, arrancará a las 9 de la mañana y concluirá a las 13:00 horas de la tarde y existirá un cauteloso proceso para asistir.

El lugar donde se llevará a cabo la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 será en el histórico Estadio de la Ciudad de México, también y mejor conocido como el Estadio Azteca. Además, el primer partido será precisamente ése día, pero por la tarde.

Inauguración del Mundial en CDMX: Itinerario

Según lo manifestado hoy en la Casa Ciudad de México International Media Center, el itinerario sería el siguiente:

9:00 horas Apertura de las puertas del Estadio Azteca.

horas Apertura de las puertas del 11:00 Tomar sus lugares sentados.

Tomar sus lugares sentados. 11:30 Inicio de la ceremonia.

Inicio de la ceremonia. 12:05 Término de la ceremonia

Término de la ceremonia 12:10 Inicio del calentamiento de los equipos.

Inicio del calentamiento de los equipos. 13:00 horas Kick off- Arranque del partido

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa: Casa Ciudad de México International Media Center https://t.co/jmqtWEbxtA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 1, 2026

¿Cuál será el primer partido del Mundial 2026 en CDMX?

El primer partido de la selección nacional será México vs Sudáfrica y se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. En estos momentos, la selección sudafricana ya viene en camino.

¿Dónde ver la ceremonia de Inauguración del Mundial 2026?

Podrás ver la transmisión gratuita a través de los canales oficiales de la plataforma VIX, Youtube, Televisa y TUDN.

Artistas que estarán en la inauguración

ARTISTAS MUNDIAL 2026.

Ellos serán los artistas invitados a musicalizar la Ceremonia de inauguración. Foto: Especial

Según informaron las autoridades, durante la conferencia de prensa, algunos de los artistas invitados a la Inauguración del Mundial 2026 serán: