Inauguración del Mundial 2026: ¿A qué hora y dónde podrás verla?

Se dieron a conocer los diferentes detalles de la próxima ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026.
ARTISTAS MUNDIAL 2026.
Ellos serán los artistas invitados a musicalizar la Ceremonia de inauguración. Foto: Especial
Se dieron a conocer los diferentes detalles de la próxima ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026.
Por: Citli Toribio
Esta tarde, la jefa de gobierno, Clara Brugada acudió a la inauguración de la sede para los medios de comunicación durante el Mundial 2026, Casa Ciudad de México International Media Center.
En este lugar se dieron a conocer los diferentes detalles de la próxima ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026.
De acuerdo con información de la FIFA y del gobierno de la CDMX, el programa del día 11 de junio, para la inauguración de la Copa del Mundo en CDMX, arrancará a las 9 de la mañana y concluirá a las 13:00 horas de la tarde y existirá un cauteloso proceso para asistir.
El lugar donde se llevará a cabo la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 será en el histórico Estadio de la Ciudad de México, también y mejor conocido como el Estadio Azteca. Además, el primer partido será precisamente ése día, pero por la tarde.
Según lo manifestado hoy en la Casa Ciudad de México International Media Center, el itinerario sería el siguiente:
El primer partido de la selección nacional será México vs Sudáfrica y se disputará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. En estos momentos, la selección sudafricana ya viene en camino.
Podrás ver la transmisión gratuita a través de los canales oficiales de la plataforma VIX, Youtube, Televisa y TUDN.
ARTISTAS MUNDIAL 2026.
Ellos serán los artistas invitados a musicalizar la Ceremonia de inauguración. Foto: Especial
Según informaron las autoridades, durante la conferencia de prensa, algunos de los artistas invitados a la Inauguración del Mundial 2026 serán: