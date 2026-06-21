El dilema de Javier Aguirre: ¿rotación o récord de triunfos con el Tri?

Javier Aguirre ha tenido que adaptar su sistema de juego en los dos partidos que México ha disputado hasta el momento en el Mundial 2026. Ya sea por las condiciones de cada rival —Sudáfrica y Corea del Sur— o bien por casos aislados como la expulsión de César Montes en el debut.

Pero el Tri mostró distintas variantes que no solo dieron razón a la solicitud del Vasco de una concentración larga, sino también, mostraron esa capacidad de adaptación a posiciones distintas en el campo de sus pupilos.

Por esta necesidad de modificar sus esquemas, solo cuatro de los 26 futbolistas convocados no han visto acción. Siendo los dos guardametas suplentes Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo la mitad de este grupo ante las buenas actuaciones de Raúl Rangel, sumados a Mateo Chávez y Guillermo Martínez.



De cara al encuentro final en la fase de grupos contra Chequia, se espera que esa lista se reduzca aún más. Foto: Mexsport

De cara al encuentro final en la fase de grupos contra Chequia, se espera que esa lista se reduzca aún más, con posibles movimientos en el XI tricolor de nueva cuenta.

Rumbo a los dieciseisavos de final

Y es que luego de que la Selección Mexicana venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara, con ese resultado, aseguró el liderato del Grupo A. El boleto a los dieciseisavos de final ya está en el bolsillo, pero el viaje apenas comienza y el próximo miércoles en el Estadio Ciudad de México, se espera un nuevo desafío en busca de la perfección.

Sin embargo, lo que realmente mantiene en vilo al entorno Tricolor no es el rival, sino cuál será el equipo enviado al campo para hacer frente a las características del rival europeo.

Decisiones clave para el cierre de fase de grupos

Apenas un día después del triunfo ante los asiáticos, la delegación nacional regresó al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para retomar los trabajos. Pero no todo ha sido entrenamiento. Aguirre Onaindia, con la misma mano firme que lo caracteriza, otorgó una tarde libre a sus jugadores, luego de que concentración se había prolongado por más de un mes, y el cuerpo técnico sabía que la mente también necesita descansar.

El miércoles, frente a los europeos, el Vasco podría realizar rotaciones en su XI titular. Y ahí es donde la intriga se instala, más allá de la relajación pospartido. Guillermo Ochoa, el histórico portero que aún no ha visto acción en su sexto Mundial, podría recibir sus primeros minutos en el Coloso de Santa Úrsula.



Muchos esperan cerrar ese círculo perfecto de Paco Memo con el Tri. Foto: Mexsport

Sería un homenaje, sí, pero también una decisión que muchos esperan para cerrar ese círculo perfecto de Paco Memo con el Tri en un encuentro en el que no hay demasiado en juego.

A su lado, tres elementos más aguardan su oportunidad, con Memote Martínez, Tiloncito y Acevedo, el otro guardameta que también espera su turno. De ellos, diversas versiones apuntan a que el lateral izquierdo del AZ Alkmaar podría tener sus primeros minutos desde la titularidad, toda vez que un poco de descanso para el inamovible Jesús Gallardo sería bien visto por Aguirre, además de tener la oportunidad de ver el comportamiento de Chávez ante un oponente con características similares a lo que ve semana a semana en Eredivisie.

Por su parte, si bien Raúl Jiménez se ha consolidado como el 9 titular, tanto Hormiga González como Santiago Giménez ya han tenido minutos en Sudáfrica y Corea del Sur respectivamente. Pero todo indica que el Memote, el delantero de los Pumas, podría ser el elegido para enfrentar a los checos. Su tamaño y presencia en el área serían un arma distinta ante una defensa europea, misma lógica que con el joven lateral surgido de Chivas.

Brillar con luz propia

Empero, en el caso del ariete de Pumas, parece ser una decisión que aún no toma el Vasco, pues otra hipótesis sugiere que saldría con dos puntas como el Otaku del Gol y Chaquito de arranque para complementarse en un sistema 4-3-1-2 donde Gilberto Mora podría partir libre como 10, tal como lució en el pasado Mundial Sub-20 en el que brilló con luz propia en esa vitrina internacional.

En el mediocampo, Álvaro Fidalgo podría volver a la titularidad. Las exhibiciones de Edson Álvarez y Luis Romo como titulares dejaron buenas sensaciones en Aguirre, y el debut de Obed Vargas, con su ingreso en el segundo tiempo, abrió una ventana a nuevas posibilidades. Pero aunque la decisión final no es tan sencilla, el que se habría ganado una titularidad es el jugador del Atlético de Madrid nacido en Alaska para tomar la interior derecha.

El dilema de Aguirre

En síntesis, Aguirre tiene un dilema. Por un lado, la oportunidad de brindar minutos a todos sus futbolistas, de observar variantes, de dar descanso a los titulares y de probar nuevas fórmulas de cara a la siguiente ronda. Por otro, un objetivo histórico que cuelga sobre el banquillo.

México nunca ha cerrado una fase de grupos con tres victorias en Copas del Mundo, por lo que mandar toda la carne al asador es una obligación moral.

El triunfo ante Corea del Sur fue el segundo, y la Chequia se interpone en el camino hacia ese récord. La pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta es si el Vasco priorizará la historia o el futuro.

La respuesta, quizás, solo la conoce el hombre que toma las decisiones desde la banda y que, hasta ahora, parece haber aprendido de los errores del pasado. El miércoles, el Coloso de Santa Úrsula tendrá la última palabra.