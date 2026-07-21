Esta es la razón por la que los argentinos piensan que perdieron la final de la Copa del Mundo

La conquista de España en la Copa del Mundo 2026 no solo desató festejos en territorio ibérico. También dio pie a una serie de teorías conspirativas que comenzaron a circular en Argentina y que buscan explicar la derrota de la Albiceleste más allá de lo ocurrido dentro del terreno de juego.

Una de las versiones que más difusión ha tenido fue impulsada por el periodista argentino Pablo Carrozza, quien sostiene que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tenía interés en que el campeonato terminara en manos de una selección europea.

La hipótesis asegura, sin aportar pruebas, que la relación entre la FIFA y la UEFA se deterioró tras el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun, situación que, según esa versión, habría provocado que Infantino favoreciera indirectamente a España durante el torneo.

"Se sabía que la FIFA necesitaba un campeón europeo, la federación española hasta ayer no apoyaba la reelección de Infantino sino que intentaba ir contra él. Argentina no quería a ese arbitro europeo, España sí" - Pablo Carrozza contando ´lo que nadie te dice´ de la final pic.twitter.com/v81vKedWlR — PaseClave (@paseclave__) July 21, 2026

A partir de esa teoría comenzaron a surgir distintos argumentos en redes sociales y plataformas digitales.

Uno de los más comentados fue el mensaje que Lionel Messi dirigió a sus compañeros antes de disputar la final.

"Olvidémonos de todo, salgamos a jugar", dijo el capitán argentino en un video difundido por la AFA. La frase llamó la atención incluso del periodista Fernando Palomo, quien comentó públicamente que le había parecido un mensaje diferente a los habituales discursos motivacionales.

"Olvidémonos de todo...pensemos en jugar nomás".

Hay algo detrás de este mensaje de Messi al salir al campo de juego. Ahí en ese vestuario, quedó algo. pic.twitter.com/qHto4yJdcP pic.twitter.com/UZd66pI1mC — Fernando Palomo ESPN®? (@fernandopalomo) July 20, 2026

Los promotores de la teoría también señalan que España terminó la final sin recibir tarjetas, que Argentina no registró disparos a portería durante los 120 minutos y que familiares de algunos futbolistas, entre ellos Lionel Messi y Giuliano Simeone, no estuvieron presentes en el estadio.

Incluso, la versión más extrema sostiene que existió un supuesto acuerdo para proteger al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, de problemas judiciales en Estados Unidos.

Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido respaldada por evidencia documental, investigaciones oficiales o declaraciones de la FIFA.

La única realidad comprobable es la que quedó reflejada en el marcador: España derrotó 1-0 a Argentina y conquistó su segundo título mundial con una de las actuaciones defensivas más sólidas en la historia de la Copa del Mundo.