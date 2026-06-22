Messi disfruta su récord pero pide mesura en el Mundial

Lo ha ganado todo, absolutamente todo pero aún tiene espacio en su corazón para sentir emociones especiales, como la que dijo tener después de haberse encumbrado como el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Lionel Messi llegó a 18 anotaciones en seis Copas del Mundo y por ahora es el nuevo mejor anotador, dejando ya dos tantos atrás al alemán Miroslav Klose, quien por muchos años tuvo ese lugar de honor.

Después de anotar el doblete ante Austria en el Estadio Dallas, Messi habló de cómo vive este momento en su carrera, en el que además de escribir nuevamente su nombre con letras de oro en la historia del futbol, lo hace ya en el ocaso de su carrera, pero con la misma hambre que tenía cuando inició su trayectoria hace más de 20 años.

"Lo vivo especial, como siempre lo víví. Yo disfruto de jugar, pasarla bien dentro de la cancha; tuve mucha bronca por el penal, porque lo erré, le pegué muy mal pero por suerte pudimos revertir esa situación, y conseguir los tres puntos que era lo más importante", dijo en zona mixta del Estadio Dallas.

A Messi lo acompaña toda su familia de compañeros futbolistas, porque Leo precisó que este momento inolvidable en su vida, lo disfrutan igual de especial todos los jugadores que componen a esta Selección Argentina, que buscan el bicampeonato del Mundo tras haber ganado en Qatar 2022.

"Yo creo que todos lo vivimos de esa manera (especial), todo este plantel lo vive así durante toda esta etapa. Cuando este grupo se junta para competiciones disfruta de estar juntos, de competir, entrenar en el día a día y disfrutamos de la gente, verla así (feliz), darle ese tipo de alegrías; ya les dimos varias, intentaremos seguir en esta dinámica, con la gente ilusionada", precisó.

Un Mundial muy igualado; Messi lo toma con calma

Al ser el segundo triunfo en dos juegos, por supuesto que la afición de Argentina se ilusiona a que puede conseguir una vez más la Copa del Mundo, pero Messi pide mesura, entiende que este torneo, por los resultados que se han dado, es muy disputado; además, los años le han dado mucha experiencia a un jugador tan consagrado como él.

"Es pasito a pasito (en el Mundial); esto es largo, difícil, hay que prepararnos como lo hacemos cada partido sea cual sea el rival. Esto estaba dentro de nuestros planes conseguir las dos victorias, sabemos que no es fácil porque es un Mundial muy igualado, nadie regala nada".

? ¡Estalló Dallas con Messi!



La afición explotó de emoción tras el gol con el que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Una noche histórica que quedó grabada para siempre en la Copa del Mundo. ? pic.twitter.com/qAnHOGVzMb — Ovaciones (@ovaciones) June 22, 2026

"No sé qué más decir de Messi"; Scaloni se rinde a Leo, una vez más

Por su parte, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, habló de la grandísima actuación de Messi en este encuentro, en el que con su doblete le dio la clasificación a Argentina, aunado a su récord como máximo goleador.

Al propio estratega ya no le alcanzan las palabras para describir lo que significa para él y Argentina tener al mejor futbolista de todos los tiempos, ya por encima sin lugar a dudas de Diego Armando Maradona.

"Lo que genera él es impresionante. No sé qué más decir, no sé si nos alcanzan (las palabras)".

Aunque Scaloni precisó que luego del penal que falló Leo, les costó recuperarse en lo anímico, pero fue justo el mismo Messi un conducto para que la Albiceleste se recuperara en todo sentido y sacara el triunfo.

"Un poco sí (fue un golpe el penal fallado), sentíamos que si lo marcábamos iba a ser diferente el juego; pero reaccionó el equipo, pasaron unos minutos en los que no pasaba nada, pero este equipo es maduro, fue un golpe no convertir un penal, pero al momento de activarse Leo se activan todos. Y ello es mérito del equipo".