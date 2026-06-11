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Minuto a minuto: sigue el encuentro entre México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

México llega al encuentro confiado de que romper con las estadísticas y poder ganar por primera vez un partido inaugural

Los primeros en salir a la cancha a calentar fueron los mexicanos. Foto: FIFA
Los primeros en salir a la cancha a calentar fueron los mexicanos. Foto: FIFA

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Jazmín Rodríguez

La gran fiesta del futbol esta acaba de iniciar y México llega al encuentro confiado de que romper con las estadísticas y poder ganar por primera vez un partido inaugural 

Luego de la ceremonia de inauguración, la Selección Mexicana y la de Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural, por ello tenemos para ti el minuto a minuto del partido inaugural y todo lo que tienes que saber: 

Alineación de México

  • Portero: Raúl 'Tala' Rangel
  • Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez
  • Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Alineación de Sudáfrica 

  • Ronwen Williams
  • Aubrey Modiba
  • Mbekezeli Mbokazi
  • Nkosinathi Sibisi
  • Khuliso Mudau
  • Ime Okon
  • Teboho Mokoena
  • Sphephelo Sithole
  • Jayden Adams
  • Lyle Foster
  • Iqraam Rayners

Calentamiento de las selecciones: 

Tras el espectáculo musical, las selecciones salieron a calentar, primero lo hizo la Selección Mexicana y luego Los Bafana Bafana.

Luego de los entrenamientos, las selecciones regresaron a los vestidores mientras afuera se llevaba a cabo la ceremonia protocolaria en la que se presentaron las banderas de los equipos participantes y se cantaron los himnos nacionales de los países que se enfrentan hoy: México y Sudáfrica

Inicia el Partido: 

  • 01:00 - Rodó el balón en el Estadio Azteca
  • 04:00 - Raúl Jiménez, del equipo mexicano tiene la primera jugada de peligro del partido con un tiro a la portería de Los Bafana Bafana que el portero logró detener
  • 04:45 - Tras un tiro de esquina mexicano a favor de los mexicanos, la selección de Sudáfrica intenta hacer un contra ataque, la jugada terminó con el balón en las manos del portero mexicano, Raúl "El Tala" Rangel.
  • 09:00 - Julián Quiñones mete el gol a favor del equipo mexicano. Tras una jugada en la que Erick Lira recuperó el balón de un error del defensa Bafana Bafana y le dio un pase al delantero naturalizado, Quiñones. 

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