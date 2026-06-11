Minuto a minuto: sigue el encuentro entre México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

La gran fiesta del futbol esta acaba de iniciar y México llega al encuentro confiado de que romper con las estadísticas y poder ganar por primera vez un partido inaugural

Luego de la ceremonia de inauguración, la Selección Mexicana y la de Sudáfrica se enfrentan en el partido inaugural, por ello tenemos para ti el minuto a minuto del partido inaugural y todo lo que tienes que saber:

Alineación de México

Portero: Raúl 'Tala' Rangel

Raúl 'Tala' Rangel Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez

Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

¡ALINEACIÓN OFICIAL!



Este es nuestro primer XI en la Copa del Mundo.



Listos para darlo todo.

¡Vamos, vamos, vamos! #SomosMéxico pic.twitter.com/UF47hYo9nk — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Alineación de Sudáfrica

Ronwen Williams

Aubrey Modiba

Mbekezeli Mbokazi

Nkosinathi Sibisi

Khuliso Mudau

Ime Okon

Teboho Mokoena

Sphephelo Sithole

Jayden Adams

Lyle Foster

Iqraam Rayners

Calentamiento de las selecciones:

Tras el espectáculo musical, las selecciones salieron a calentar, primero lo hizo la Selección Mexicana y luego Los Bafana Bafana.

Luego de los entrenamientos, las selecciones regresaron a los vestidores mientras afuera se llevaba a cabo la ceremonia protocolaria en la que se presentaron las banderas de los equipos participantes y se cantaron los himnos nacionales de los países que se enfrentan hoy: México y Sudáfrica.

Inicia el Partido: