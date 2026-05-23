Mundial 2026: Jalisco activa plan de vigilancia contra el ébola

En las próximas semanas se espera que a Jalisco lleguen miles de visitantes con motivo del Mundial 2026, una de las selecciones que jugará en el estado es Congo, por ello se elevaron las alertas ante un rebrote de ébola.

En este sentido la Secretaría de Salud Jalisco informó que se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica por ébola, así como otras enfermedades emergentes, luego de que la OMS elevará el riesgo a "muy alto" y la próxima celebración del Mundial de la que el estado es una de las sedes.

En un comunicado, las autoridades estatales señalaron que las áreas de Sanidad Internacional de la dependencia en los tres puntos internacionales de ingreso a Jalisco mantienen un monitoreo permanente, coordinado con las autoridades nacionales e internacionales de salud, a fin de identificar oportunamente cualquier caso sospechoso de estas enfermedades.

En el documento se especifica que fue durante la octava sesión extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), celebrada en las oficinas centrales de la secretaría, todas las instituciones de salud en el estado acordaron homologar las acciones de epidemiología, inteligencia en salud y comunicación de riesgos.

Durante el Comité, se habló sobre la información de la OMS, quien afirma que no existe riesgo de transmisión comunitaria en México, y es muy baja la probabilidad de llegada de casos de ébola al estado de Jalisco.

"Sin embargo, como parte de los protocolos internacionales de preparación y respuesta, todas las instituciones del sector salud en la entidad mantienen activa la vigilancia epidemiológica y los mecanismos de detección oportuna", comentó.

Ssa Federal emite riesgo de viaje

La Secretaría de Salud federal emitió el 17 de mayo a través de la Dirección General de Epidemiología un aviso preventivo de viaje por la presencia de un brote activo de la Enfermedad por el Virus del Ébola Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda.

¿Cuáles son los síntomas del ébola?

La ébola tiene varias etapas, lo recomendable es acudir a las instancias médicas en tanto se tengan los primeros síntomas que a continuación describiremos.

Síntomas iniciales

Fiebre de inicio súbito

Cansancio extremo

Debilidad y fatiga.

Dolores musculares, articulares y de cabeza intensos.

Dolor de garganta y falta de apetito.

Síntomas más graves: