Orbelín Pineda se integró a la Selección Mexicana en Puebla

Puebla (Enviado).- El mediocampista Orbelín Pineda ya se integró a la Selección Mexicana y lo hizo este viernes en Puebla, previo al juego de preparación ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

La dirección de Selecciones Nacionales informó que el Campeón de la Liga Griega con el AEK de Atenas, llegó a la concentración del Tricolor en la Angelópolis por la noche del jueves.

De tal forma que ya son siete los jugadores que militan en el extranjero los que ya entrenan con la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo. Ellos son:

Guillermo Ochoa

César Montes

Mateo Chávez

Jorge Sánchez

Luis Chávez

Edson Álvarez

Orbelín Pineda

Cabe mencionar que "El Maguito" no tendría minutos en el juego ante las Estrellas Negras, debido a que viene de un periodo de descanso tras culminar la temporada en Grecia.

¡Primer partido de la #ÚltimaEscala de nuestra preparación! ?

Incondicionales, #HoyJugamos contra Ghana en el Cuauhtémoc. #SomosMéxico | @powerademx.



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Por otra parte, se espera que previo al juego ante Australia del próximo sábado 30 de mayo en Los Ángeles, también se integren jugadores como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Johan Vásquez y Julián Quiñones.

¿A qué hora es el partido?

La cita es este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Después, el Tri enfrentará a Australia el 30 de mayo y a Serbia el 4 de junio.