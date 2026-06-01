Polémica por el uso de IA para revivir a Chespirito en anuncio de la Selección Mexicana

La utilización de la voz de Roberto Gómez Bolaños para el anuncio de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 generó gran polémica en redes sociales. "Chespirito", fallecido en noviembre del 2014, fue "revivido" gracias a la inteligencia artificial y utilizado en un video publicitario.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) publicó un video en el que una recreación digital de la voz del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado presenta a varios de los futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo.

Tras la difusión del material, Roberto Gómez Fernández confirmó que el proyecto fue realizado con autorización y supervisión de la familia. El productor explicó que el objetivo era preservar el legado de su padre y acercarlo a nuevas generaciones mediante herramientas tecnológicas actuales.





No solo somos 26... Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxicopic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Sin embargo, el video también provocó cuestionamientos entre algunos usuarios. En redes sociales surgieron comentarios sobre ciertos momentos de la recreación vocal que, según diversas publicaciones, presentan pronunciaciones distintas a las que caracterizaron a Gómez Bolaños durante su trayectoria profesional.

Asimismo, algunos aficionados señalaron inconsistencias en los datos mencionados dentro del video. Entre ellas destacó una referencia a una supuesta población de 180 millones de mexicanos en el mundo, cifra que no coincide con los datos demográficos oficiales disponibles sobre la población nacional y las comunidades mexicanas en el extranjero.

De acuerdo con las estimaciones demográficas más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de México ronda los 130 millones de habitantes. Incluso considerando a las comunidades mexicanas que residen fuera del país, las estimaciones disponibles se mantienen por debajo de los 180 millones mencionados en el video difundido por la FMF.

Más allá de las críticas específicas al material, la utilización de inteligencia artificial para recrear la voz de Chespirito reavivó una discusión que cada vez aparece con mayor frecuencia en la industria del entretenimiento: los alcances y límites de las herramientas digitales cuando se trata de figuras fallecidas.

Otros debates recientes sobre la IA y figuras fallecidas

El caso de Chespirito se suma a una conversación internacional sobre el uso de inteligencia artificial para recrear voces, imágenes y expresiones de personas que ya no están.

Durante los últimos años, distintas compañías del entretenimiento han desarrollado proyectos basados en figuras históricas de la música, el cine y la televisión, generando discusiones sobre autenticidad, consentimiento y preservación de legado.

Para algunos, estas tecnologías representan una nueva forma de homenaje capaz de acercar a las nuevas generaciones a personajes fundamentales de la cultura popular. Para otros, plantean preguntas éticas sobre el uso de la imagen y la voz de personas que ya no pueden participar en las decisiones relacionadas con su propia representación.

La aparición de Chespirito en la convocatoria mundialista volvió a colocar esa discusión en el centro de la conversación pública. Porque la tecnología ya demostró que puede devolver una voz al presente. La pregunta es qué tan lejos estamos dispuestos a llevar esa posibilidad.