"Soy criticado justamente"; Santiago Giménez acepta mal presente de cara al Mundial

Pasadena, California, (Enviado).- Cualquier otro jugador diría que a veces las críticas son injustas, pero Santiago Giménez no. El delantero mexicano del AC Milán, se sinceró en el Día de Medios de la Selección Nacional en Pasadena y consideró que los comentarios en su contra son totalmente con razón.

Porque no ha estado a la altura de las circunstancias en Italia, porque él como delantero tiene que meter goles y al no anotar un solo gol en toda la temporada con Il Diavolo, no hay manera de que no se le cuestione.

"La verdad no siento que hayan sido injustas. Yo creo que estoy siendo criticado justamente. Soy delantero y la afición quiere ganar, la afición quiere goles", dijo.

Cierto que el Milán no solo es Santiago, hay otros jugadores de altísima calidad como Christian Pulisic, Rafael Leao, Luka Modric, Adrien Rabiot, quienes tampoco han estado a la altura de las exigencias del la afición rossonera.

Tanto que Massimiliano Allegri fue despedido como director técnico, luego de que al acabar la Serie A, quedaron fuera de la Champions, algo de lo que también habló Santi.

"Un club como el Milán debe estar en Champions League luchando los primeros puestos sí o sí. No logramos el objetivo, entonces yo creo que en un club tan grande como el Milan no te puedes permitir eso; las críticas son justas", afirmó.

Aunque no todo es blanco o negro en esto del futbol y Giménez lo entiende así, porque fue un año futbolístico en el que esa lesión en el tobillo, que lo obligó a operarse lo mermó demasiado.

Santi solo jugó 16 partidos de Serie A para solo un 26% por ciento de minutos posibles; es decir, algo muy bajo para un delantero que la única manera de confirmar su valía es si mete goles o no.

"Podría decir también que está un poco disfrazado el mal momento, porque vino la lesión; no he estado al cien por ciento, ha sido una temporada por ahí medio engañosa. Pero al final de cuentas los números están ahí y creo que ha sido una mala temporada, y ya está.

¿Siente pasos con el Memote y Hormiga?

Ya en cuanto a Selección Mexicana, aunado al mal momento que vive en el Milán eso naturalmente ha pegado en su presente en el Tri.

Javier Aguirre llamó sorpresivamente a Guillermo Martínez de los Pumas, quien ya demostró que tiene gol ante Ghana, por lo que seguro peleará un puesto en el ataque.

También está Armando González. La joven sensación de las Chivas, Campeón de goleo en el Apertura 2025 y subcampeón de lo mismo en este Clausura 2026, quien también viene pisando fuerte.

Por su lesión y bajón de nivel, Santi pasó de ser el delantero número dos del Tri por detrás de Raúl Jiménez, a caer a una tercera o hasta cuarta posición.

Ello sin considerar que Julián Quiñones bien podría también ser centro delantero y llega ni más ni menos que como Campeón de goleo en Arabia Saudita. El Vasco no tiene contemplado a Julián como delantero y sí como segundo atacante o volante.

"Confiamos en cada uno. Ahorita somos cuatro (delanteros), pero hay muchos más también que sabemos lo que pueden aportar a la Selección Mexicana", comentó.

Agregó que puede decir que los que los que están en la concentración son delanteros increíbles y que qué mejor que el Vasco tenga para escoger, que tenga opciones.

De ahí que se pueda decir que Giménez sienta pasos de tener muy poca actividad en el Mundial si es que Aguirre sí se lo lleva; ante Australia, el Bebote tiene que demostrar que está para la Copa del Mundo.