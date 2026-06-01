Clara Brugada anuncia suspensión de clases para la Inauguración del Mundial 2026

Esta tarde, durante la conferencia de prensa para inaugurar la sede donde se alojarán los medios de comunicación internacionales durante el Mundial 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, proporcionó algunos detalles con respecto a la próxima Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026.

En las instalaciones de laCasa Ciudad de México International Media Center, Brugada afirmó que el día de la inauguración, diversas escuelas de la educación básica suspenderán clases para que puedan disfrutar de la ceremonia de inauguración en distintos puntos de la capital.

"El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el día 11 de junio no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior. Esto es importante, estamos hablando del día de la inauguración, nada más", dijo la jefa de Gobierno.

Además de detallar las diferentes alternativas de transporte, desde caminos peatonales hasta transporte público especial para llevar a los fanáticos a llegar a los aficionados del Mundial 2026, Brugada aseguró que se tienen contemplados diversos operativos de seguridad para que los visitantes y la población vivan un mundial tranquilo y seguro.

Brugada convoca a empresas a facilitar el trabajo a distancia durante Inauguración del Mundial

La funcionaria, añadió que habrá otras instituciones de la ciudad también suspenderán sus labores, pero que dejaría que cada entidad lo informe por sus propios medios.

Incluso, añadió que se hizo una convocatoria para que las cámaras empresariales puedan buscar otro tipo de formas alternativas para trabajar ése día sin que se tengan que trasladar, abriendo así la posibilidad del trabajo a distancia para muchas empresas durante esta fecha.

RUMBO AL MUNDIAL 2026.

Las declaraciones las hizo durante su discurso para inaugurar el Casa Ciudad de México International Media Center. Foto: Cuartoscuro

"Porque sabemos lo que sucede en cualquier centro de trabajo: El día de la Inauguración del Mundial, todo se suspende prácticamente las actividades y todos se concentran en colectivo a vivirlas. Así que seguimos haciendo este llamado a que la iniciativa privada pueda tomar también estas decisiones. El fin de esta convocatoria es que todos puedan disfrutar del Mundial", expuso la jefa de gobierno.

¿Movilidad interrumpida?

Dicha medida ha causado diversos comentarios y muchos de ellos suman críticas a las reparaciones a las vías públicas y de transporte que aún no ven la conclusión a tan sólo 12 días del inicio de la justa deportiva de la Copa del Mundo 2026.