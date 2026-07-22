Isaac del Toro se mantiene tercero tras etapa 17 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro ha sido lo suficientemente cauteloso en una etapa 17 de transición para mantenerse tercero en la clasificación general del Tour de Francia 2026.

El pedalista mexicano si bien cruzó la meta en la posición 52, le ha sido suficiente para seguir en lugares de podio y conservar la prestigiosa maillot blanca al mejor corredor joven de la contienda. Con el completo apoyo del UAE Team Emirates-XRG, decidido a pulir a su nueva joya a cualquier precio.

El sol de julio calentaba el asfalto de la región de Chartreuse cuando el pelotón de la Grande Boucle rodaba con una quietud engañosa. Afuera, los 174.7 kilómetros entre Chambéry y Voiron parecían un respiro en el calendario, un día de transición antes del tormentoso tríptico alpino que comenzaría al día siguiente.

Detalles confirmados sobre la victoria de Jasper Philipsen y la clasificación general

Para el Torito, la jornada del 22 de julio tenía el objetivo único de sobrevivir sin ceder. El tricolor de 22 años, vestido con el maillot blanco que lo acredita como el mejor joven de la ronda gala, sabía que los días llanos son, paradójicamente, los más traicioneros para los hombres de la general.

No hay puertos donde atacar ni montañas donde esconderse; solo el viento, la tensión y la necesidad de no perder un segundo.

El joven del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en la posición 52, una cifra que a simple vista no dice nada, pero que en el contexto de la carrera significa todo.

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Porque el de Ensenada, Baja California, no buscaba el destello de una victoria de etapa donde sus aptitudes no eran propicias, sino la solidez de un podio que se cocina a fuego lento en París.

Su tercer lugar en la clasificación general se mantuvo intacto, igual que su ventaja sobre el francés Paul Seixas en la pelea por el jersey blanco. En el ciclismo, a veces, el triunfo más grande es el que no se ve.

Mientras tanto, adelante, la fuga escribía su propia historia. Un grupo de 26 corredores se disputó el triunfo en Voiron, y en ese escenario, Jasper Philipsen encontró por fin lo que había estado buscando durante tres semanas.

El belga del Alpecin-Premier Tech de 28 años de edad, había llegado al Tour con la etiqueta de favorito para los sprints, pero la victoria se le había negado etapa tras etapa. Hasta este miércoles.

La jugada fue perfecta. Mathieu van der Poel, su gregario de lujo, lo colocó en la posición justa en los últimos metros, como un relojero ajustando la pieza final.

Philipsen lanzó su aceleración y superó a Mauro Schmid y Olav Kooij, desatando por fin el grito de alivio que había guardado durante 17 jornadas. Pero la emoción no terminó ahí.

Detrás de él, Mads Pedersen, el líder del maillot verde, había intentado romper la carrera con una agresividad desenfrenada, ganando el sprint intermedio pero desgastándose en el caos del final.

El danés terminó octavo, y su ventaja en la clasificación por puntos se redujo a solo siete unidades sobre Philipsen. La batalla por el verde se intensifica, y el belga ya huele la sangre.

En la retaguardia, sin aspavientos, Tadej Pogačar rodó hasta la meta sin sobresaltos. El esloveno, virtual ganador de su quinto Tour, mantiene una ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre Remco Evenepoel.

Su día fue tan discreto como su posición 50 en la etapa, un recordatorio de que su guerra no es contra el cronómetro de un día llano, sino contra la historia.

Pero la mirada del pelotón ya está puesta en el horizonte. La etapa 18, que parte desde Voiron hacia Orcières-Merlette, es el primero de tres días de infierno en los Alpes. 185.2 kilómetros con 3 mil 900 metros de desnivel, cinco puertos de montaña, el primero y el último de primera categoría.

Allí es donde se escriben las leyendas, y donde Isaac del Toro tendrá que defender su blanco con uñas y dientes.