¿Chino Huerta se cuela al Mundial? Llegará al Tri con Raúl Jiménez a Pasadena y ya serán 26 concentrados

Cuando parecía que ya estaba prácticamente descartado hay una luz de esperanza que brilla sobre César Huerta, toda vez que "El Chino" podría colarse a la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana informó este miércoles que el volante del Anderlecht de Bélgica se incorporará al equipo en Pasadena, California, sede del juego ante Australia del sábado.

Lo mismo hará Raúl Alonso Jiménez, delantero del Fulham, quien se unirá al Tricolor ya en territorio estadounidense este jueves cuando la Selección esté ya en la sede del encuentro.

Para como están los llamados de Javier Aguirre en el Tricolor y sus declaraciones tipo que "la lista sigue abierta", el hecho de llamar a Huerta no significa que vaya a ir al Mundial.

Sin lugar seguro para "El Chino"

Sobre todo porque el volante lleva apenas unos partidos de regreso en Bélgica, luego de más de medio año de estar fuera por dos operaciones de pubalgia.

Sin embargo, que Aguirre lo haya llamado para concentrarse en Pasadena, obedece a que lo podría tener contemplado y de entrada lo quiere ver físicamente, para saber si está apto de cara a un Mundial.

Esto ya lo hizo el técnico de la Selección Mexicana con tal y con Gilberto Mora, Edson Álvarez y Luis Chávez en el juego ante Ghana del viernes pasado en Puebla.

De tal forma que "El Chino" se jugará su última oportunidad de ir al Mundial en el juego ante Australia, al cual por cierto le metió gol en un amistoso realizado en octubre del 2024, cuando apenas tenía sus primeros minutos en la Selección.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/D7enahTloL — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 27, 2026

¿Cuándo de tendrá la lista definitiva de la Selección Mexicana?

Ello porque regresando de ese viaje, será el 1 de junio que se dé a conocer la lista Final definitiva para la Copa del Mundo, y ahí ya no habrá más movimientos a menos que sea por lesión.

Del lado de Raúl Jiménez no hay sorpresa. El delantero de 35 años es titular indiscutible en Selección y su llamado es perfectamente normal, por lo que Javier Aguirre ya lo tendrá a su disposición.

De esta manera, la Selección Mexicana ya tiene a un total de 26 jugadores concentrados (más dos sparrings) a dos semanas de iniciar la Copa del Mundo.

Además aún tiene dos juegos de preparación más por disputarse: el del sábado 30 de mayo ante Australia en Pasadena y el del 4 de junio contra la Serbia de Veljko Paunovic en Toluca.