De Alexis Vega a Rafael Márquez, así es como el himno oficial del Tri para el Mundial 2026 ha unido a la Selección

Puebla, Puebla.- Javier Aguirre formando un corazón con ambas manos mientras Rafael Márquez se abraza con los miembros del Grupo Frontera y Alexis Vega canta a todo pulmón. La imagen aparece en el recién estrenado videoclip musical de Un Solo Corazón, la nueva canción oficial de la Selección Mexicana de Futbol durante el próximo Mundial 2026 y no es sino una muestra viva de la sólida unión que hay en el grupo de cara a su cita con el destino.

La melodía se ha convertido ya en un himno y acompañará al tricolor en cada uno de sus partidos a partir del próximo 11 de junio, cuando haga su debut ante Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México.

A través de su letra, busca conectar a todo un país con su equipo y reivindicar la identidad y el orgullo azteca. Por lo pronto, ya ha hecho más fuertes los lazos que unen a los miembros del equipo.

"Yo creo que es un antes y un después, porque lo que tú vas a lograr en un Mundial en Norteamérica, donde las órdenes de magnitud son casi dos veces que los pasados mundiales y nadie se imaginaba esto. Pero ya por el Mundial están empezando a ocurrir cosas fantásticas que nunca se habían visto, juntar la selección con la base de aficionados más grande del mundo. Lo que va a generar es un resultado nunca antes visto en alcance", dijo el comisionado presidente de la FMF, Mikel Arriola, en conferencia.

Un Solo Corazón en el equipo y aficionados

Grupo Frontera se presentó al medio tiempo del partido amistoso entre México y Ghana del pasado viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla ante más de 40 mil personas que bailaron al ritmo de Un Solo Corazón.

Lo mismo ocurrió con el Vasco y Rafa Márquez, quienes a pesar de su semblante rígido e impecable seriedad, se dejaron llevar por esa pegajosa tonada y aceptaron ser parte del video oficial. Más allá de su primera negativa.

"Llegó Frontera y ya se conocían con varios jugadores. Empezó a fluir con todo mucho más y empezaron las peticiones de algunos jugadores, como Alexis Vega, por ejemplo decía ´ese pedazo me encanta, quiero oírlo cantarlo´. Se metió al estudio, cantaba, interpretaba; Israel Reyes también lo mismo y luego, Javier Aguirre y Rafa llegaron. ´Está perfecto, está increíble la canción pero olvídate que vamos a salir nosotros ahí´.

Dije ´Rafa, por supuesto no voy a atrasar, olvídate, pero déjame te presento a los equipos de Frontera´. Saludó a los de Frontera, teníamos la música, empezaron a moverse y acabaron saliendo en el video", contó Paul Forat, head de Amazon Music sobre cómo fluyó la grabación.

Quedará en la memoria

México derrotó 2-0 a Ghana con anotaciones de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez. Pero más allá del marcador, el grupo trasmitió esa unión que ha generado la larga concentración en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Y ha sido Un Solo Corazón, parte fundamental para alcanzar esa comunión.

"El producto es maravilloso, más el video. Si nosotros nos acordamos de la canción que la gente recuerda del Mundial del 86 (El Equipo Tricolor Tiene Mucho Corazón), yo creo que hubo infinidad de canciones, pero la canción que la gente recuerda y la que se nos quedó en el corazón de los apasionados es la que salía el video los seleccionados, cantándolo.

Entonces ojalá que generemos muchas mediciones pero esto es un intangible que va a ser parte de la canasta de recuerdos que van a tener nuestros jugadores y nuestros aficionados de aquí a los siguientes 40 años, porque yo me acuerdo perfectamente de esa canción que fue hace 40 años", finalizó Mikel Arriola.