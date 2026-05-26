Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez, se incorporan al Tri de cara a Australia

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo y tras derrotar a Ghana 2-0 en Puebla el viernes pasado, ahora se medirá a Australia el sábado, en en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Esta semana, comenzó con la incorporación de más jugadores y ahora este martes ya se sumaron tanto Santiago Jiménez como Obed Vargas, ambos procedentes del futbol europeo.

La Selección Mexicana informó que el delantero del AC Milán y el mediocampista del Atlético de Madrid se pusieron a las órdenes de Javier Aguirre, dentro de la concentración premundialista.

Santiago acabó la Serie A con una asistencia en la derrota 1-2 de local ante Cagliari, si bien desde que volvió a las canchas no ha podido marcar un solo gol.

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Obed, por su parte, disputó los 90 minutos en la paliza que recibió el Atlético de Madrid 5-1 a manos de Villarreal, en la última fecha de la Liga Española.

De esta manera, Santiago y Obed ya están con el Tri, al igual que Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, quienes reportaron este lunes con la Selección Mexicana.

Johan Vásquez reporta el miércoles

Por otra parte, se informó que el defensa central del Genoa, Johan Vásquez, se incorpora este miércoles a la Selección Mexicana, para ponerse a disposición del cuerpo técnico, aunque no se especificó sin en México o ya en Los Ángeles.

Viaje a Los Ángeles y Día de Medios con jugadores

La Selección Mexicana tiene programado viajar a Los Ángeles para su partido del sábado ante Australia, pero antes de ello deberá cumplir con algunos requerimentos.

El jueves 28 habrá un Día de Medios, organizado por Soccer United Marketing (empresa con la que tiene contrato para los partidos en Estados Unidos), en el cual se espera que hablen varios jugadores.

Dicho evento se efectuará en el Rose Bowl de Pasadena, escenario del duelo ante el país oceánico; un día después, habría conferencia con Javier Aguirre, para el sábado el último juego de la Selección Mexicana en Estados Unidos, previo al Mundial.

¿Cuándo juega México?

La selección mexicana se enfrentará contra Australia el próximo sábado 30 de mayo a las 20:00 hrs (tiempo del Centro de México) en el Rose Bowl de Pasadena, California.