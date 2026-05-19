Carlos Alcaraz no se recupera y tampoco jugará Wimbledon: "Lamentablemente todavía no estoy listo"

Carlos Alcaraz sufrió otro duro revés que lo ha dejado tendido en el asfalto, muy lejos de poder recostarse sobre el césped sagrado de Wimbledon que alguna vez acarició con la corona de campeón sobre sus sienes.

El español dos veces ganador del único Grand Slam sobre hierba, ha confirmado que no participará en la edición de este año.

El murciano de 23 años de edad no ha logrado recuperarse de la lesión en la muñeca derecha que lo obligó a retirarse del Barcelona Open. Y no ha vuelto a pisar una cancha desde el 14 de abril, hace más de un mes.

Carlos confirma lo que muchos temían

Ya se había bajado de Roland Garros, donde era bicampeón defensor. Ahora, la hierba de Londres también perderá algo de su verdoso brillo sin él. La noticia, publicada en sus redes sociales, fue breve pero suficientemente devastadora para los amantes del deporte blanco, más allá del optimismo del ibérico ante su mejoría física.

"Mi recuperación va bien y me siento mucho mejor, pero lamentablemente todavía no estoy listo para poder jugar, y es por eso que tengo que retirarme de la gira de hierba en Queen's y Wimbledon", escribió en español el ganador de siete Grand Slams.

La ausencia del oriundo de El Palmar, España, no solo priva al torneo de uno de sus grandes protagonistas, sino que también arrebata a los aficionados la posibilidad de otro duelo épico con su rival generacional y máximo antagonista, Jannik Sinner.

El italiano, que viene de ganar 29 partidos consecutivos desde marzo y acaba de completar el título de Maestro de Oro de su carrera en el Abierto de Italia, se queda sin el adversario que lo ha llevado al límite en las finales más memorables.

Hace exactamente un año, en París, protagonizaron un duelo a cinco sets que ganó Alcaraz. Luego, en la final de Wimbledon, el transalpino devolvió la moneda y se llevó la corona en cuatro mangas. Esa derrota en SW19 fue, precisamente, la primera que sufría Alcaraz en una final de Grand Slam en sus seis intentos.

Ahora, el español se perderá la oportunidad de igualar a leyendas como John McEnroe y Boris Becker, ambos con tres títulos en el torneo londinense.

Si hubiera llegado hasta el final este año, habría empatado con ellos como el máximo ganador en la Era Abierta entre los tenistas distintos a Novak Djokovic y Roger Federer, quienes comen en una mesa aparte.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen´s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos... pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

¿Quién se perfila como favorito?

Sin Alcaraz en el camino, Sinner aparece como el gran favorito para retener su título.

El número uno del mundo, que es solo el segundo jugador después de Nole en ganar los nueve torneos ATP Masters activos, logró esa hazaña en 62 participaciones menos en cuadros principales que el serbio, un dato que habla de una eficiencia casi obscena.

Su décimo título ATP Masters 1000 lo convierte en el séptimo jugador en alcanzar la cifra de dos dígitos, un club exclusivo que comparte con Djokovic, Nadal, Federer, Agassi, Murray y Sampras.

Mientras tanto, Alcaraz sigue mirando el reloj y sintiendo cada movimiento de su muñeca con un rosario en la mano. El español, que se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera cuando ganó el Australian Open este año, sabe que su cuerpo le pide paciencia.

Es solo el segundo español, después de Rafael Nadal, en ganar Wimbledon en la Era Open, y ansía volver a sentir esa hierba bajo sus pies.

Pero por ahora, la prioridad es otra. Que Wimbledon pase sin él es un golpe duro. Pero quizás, visto desde la distancia, sea el precio que hay que pagar para que el Carlos Alcaraz de los próximos años sea todavía más brillante que el que con suerte se ha podido ver.

La hierba crecerá de nuevo con cada verano. Y él ha prometido estar ahí cuando eso vuelva a ocurrir.