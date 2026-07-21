Daniel Prieto, el reto comienza con la alternativa

Hay momentos que cambian una carrera, pero pocos transforman por completo la vida de un torero. La alternativa pertenece a ese reducido grupo.

No concede privilegios ni garantiza contratos; simplemente abre la puerta hacia el escalafón donde cada actuación puede definir un futuro. Daniel Prieto lo sabe y, por eso, afronta el compromiso de este sábado en Jesús María con la serenidad de quien entiende que el verdadero desafío apenas comienza.

Después de una etapa en la que logró hacerse notar en la temporada de novilladas de la Plaza San Marcos, donde consiguió uno de los triunfos más importantes del serial y ganó un lugar en la Novillada de Triunfadores, el aguascalentense considera que ha llegado el momento de asumir un compromiso mayor.

Foto: NTR TOROS



"Llego con mucha ilusión, pero también con una gran responsabilidad. He tenido que superar muchos obstáculos y siento que estoy preparado para dar este paso tan importante", afirma.

La alternativa suele describirse como la culminación de un sueño. Prieto no lo niega, aunque prefiere verla desde otra perspectiva. Para él, convertirse en matador de toros significa cerrar una etapa de aprendizaje para comenzar otra donde las exigencias serán mayores y el margen de error prácticamente desaparecerá.

"Es cumplir uno de los mayores sueños que puede tener un torero, pero también es la oportunidad de seguir creciendo y demostrar de qué estoy hecho", señala.

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El camino de un novillero pocas veces es sencillo. Las oportunidades escasean, la competencia aumenta y cada tarde se convierte en una evaluación permanente. En un país donde decenas de jóvenes buscan abrirse paso y muy pocos consiguen consolidarse como matadores, la alternativa representa apenas el derecho a competir por un sitio.

En ese recorrido, Prieto identifica dos valores que terminaron por marcar su formación.

"La constancia y la disciplina son las enseñanzas más grandes que me ha dejado esta profesión. Sin ellas es imposible avanzar", sostiene.

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El escenario elegido para recibir el doctorado añade un componente especial. Hacerlo en Jesús María, dentro de Aguascalientes, estado considerado una de las grandes capitales taurinas de México, multiplica la responsabilidad de un torero formado ante una afición que conoce y exige.

"Tomar la alternativa aquí tiene un significado muy especial. Es un orgullo enorme, pero también una responsabilidad porque quiero responder a la confianza que han depositado en mí", explica.

La ceremonia tendrá además un padrino de categoría internacional. Será Antonio Ferrera quien le conceda la alternativa, un nombre que Prieto reconoce como una referencia por la personalidad con la que ha construido una de las trayectorias más sólidas del toreo contemporáneo.

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"Es un honor que sea él quien me dé la alternativa. Siempre he admirado su trayectoria, su personalidad y todo lo que ha conseguido en su carrera", comenta.

Sin embargo, el joven torero evita mirar más allá del compromiso inmediato. No habla de figuras, de ferias o de temporadas. Habla de preparación. Entiende que el doctorado no cambia por sí mismo el destino de un torero; serán las actuaciones posteriores las que definan si logra consolidarse.

"Después del sábado seguiré preparándome todos los días. Quiero hacer mi camino, abrirme paso en las plazas importantes y demostrar que tengo la capacidad para consolidarme como matador de toros", asegura.

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Cuando se le pregunta cómo quiere ser recordado, tampoco recurre a grandes discursos. Su respuesta resume la identidad que pretende construir en los ruedos: un torero con personalidad, entrega y valor, capaz de interpretar el toreo con autenticidad y respeto.

Antes de concluir, dirige la mirada hacia quienes han acompañado un camino que comenzó mucho antes de vestir el primer traje de luces.

"Esta alternativa también es de mi familia, de mis maestros, de mis apoderados, de los aficionados y de todas las personas que han confiado en mí desde el principio. Sin ellos no habría llegado hasta aquí", concluye.