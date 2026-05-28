Las Ventas rinde homenaje a los fotógrafos taurinos

MADRID.- La Plaza de Toros de Las Ventas ha reconocido la labor de los fotógrafos taurinos con la inauguración de un azulejo conmemorativo que rinde homenaje a quienes, generación tras generación, han contribuido a construir la memoria gráfica de la tauromaquia.

Su trabajo ha permitido documentar algunos de los momentos más relevantes de la historia del toreo, dejando un legado visual imprescindible para comprender y conservar la dimensión artística, cultural y humana de la Fiesta.

Con el merecido reconocimiento se destacar especialmente a Manolo Briones, fotógrafo de nuestra casa, cuya trayectoria y profesionalidad representan los valores de dedicación, sensibilidad y compromiso que distinguen a los grandes profesionales de la fotografía taurina.

Su trabajo ha contribuido de manera significativa a la difusión y documentación de la actualidad taurina, ofreciendo imágenes que forman parte del patrimonio visual de nuestro tiempo.

Nuestra enhorabuena a todos los fotógrafos taurinos homenajeados y, de manera especial, a Manolo Briones por su aportación al periodismo gráfico taurino.