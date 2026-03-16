¡Deportivo Asunción, imbatible!

La Asu vence a Mariachis FC y mantiene la perfección en la MASL 2

El Deportivo Asunción, conocido como La Asu, logró su octavo triunfo consecutivo en la Major Arena Soccer League 2 al vencer 10-8 a Mariachis FC de Guadalajara en el Gimnasio G2 de Iztapalapa.

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Los aficionados, que acudieron en buen número y permanecieron al filo de sus asientos durante todo el encuentro, disfrutaron de un gran espectáculo tras un intenso partido de alta competencia entre ambas escuadras, donde el Deportivo Asunción mostró actitud, contundencia y garra para remontar el marcador, luego de verse contra la pared en varios momentos del juego.

Con este resultado, el Deportivo Asunción acumula 24 puntos, producto de 8 victorias, 0 empates y 0 derrotas. Además, registra 86 goles a favor por 27 en contra, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Así las cosas, el conjunto dirigido por Ismael Tierradentro Ramírez prácticamente asegura su boleto a la liguilla de la MASL 2, donde buscará un lugar en las semifinales por el título en su temporada debut dentro de la liga mexicoestadounidense.