Derrama por el Día de la Niña y el Niño podría ser de casi 38,000 mdp

30 de abril activa el consumo y mueve la economía más cercana a las familias mexicanas

La celebración del Día de la Niña y el Niño dejará en México una derrama económica estimada de 37 mil 500 millones de pesos, estima la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), lo que representaría un crecimiento de 5.0% respecto a 2025.

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Y aunque no contempla que podrían ser hasta cuatro días de festejos —debido a que el 30 de abril es jueves, el 1 de mayo es día inhábil y se suma el fin de semana—, el organismo considera que esta fecha beneficiará a 3.6 millones de unidades económicas del sector terciario, principalmente en giros como juguetes, electrónicos, dulces, chocolates, ropa, alimentos y bebidas, restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y el comercio en general.

Para la Concanaco-Servytur, el 30 de abril no solo activa el consumo, sino que mueve la economía familiar. Cada compra en una juguetería, restaurante, tienda de ropa, comercio local o negocio familiar representa ingresos, empleo y permanencia para millones de empresas que sostienen la vida económica del país.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación, comenta que el Día de la Niña y el Niño es una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que operan diariamente en México.

De acuerdo con datos oficiales, en México residen más de 36.1 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, quienes representan el 28% de la población total, lo que confirma la relevancia social y económica de esta fecha para millones de familias.

El organismo empresarial destacó que el impacto de esta fecha se distribuye en comunidades, colonias, mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y centros de consumo, donde los negocios familiares encuentran oportunidades para incrementar ventas, atraer clientes y mantener empleos.

En este sentido, se estima que en el país existen 6.1 millones de empresas y negocios familiares, que representan el 99.8% de las unidades económicas, por lo que fechas de alto consumo familiar como el Día de la Niña y el Niño son estratégicas para fortalecer el mercado interno y el comercio formal.

Además, se considera que en el país hay más de 38.8 millones de hogares, lo que dimensiona el potencial económico de una celebración vinculada con regalos, alimentos, experiencias, entretenimiento, convivencia y servicios familiares.

Octavio de la Torre sostiene que cuando una familia compra en un negocio formal, local o familiar, no solo adquiere un producto, sino que protege empleos, fortalece la economía comunitaria y permite el crecimiento de empresas mexicanas.

Por ello, la Concanaco-Servytur llama a las familias a privilegiar el consumo en establecimientos formales, seguros y de confianza, donde sus compras contribuyen directamente a la economía local y a la permanencia de negocios.