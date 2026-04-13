Derrame de diésel en Deer Park es contenido: Claudia Sheinbaum reporta sin daños mayores

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el incidente fue controlado y que se emitió un comunicado oficial tras el reporte interno recibido desde la noche previa

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el derrame de diésel registrado en la refinería Deer Park, en Texas, fue atendido por equipos de Pemex y se encuentra bajo control. El reporte del incidente, dijo, llegó al gobierno federal desde la noche previa, lo que permitió activar de inmediato los protocolos correspondientes.

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La mandataria señaló que la empresa productiva del Estado emitió un comunicado oficial en el que detalla las acciones implementadas para contener la fuga. Indicó que se aplicaron procedimientos técnicos y de seguridad establecidos para este tipo de incidentes en instalaciones industriales de refinación.

“Desde ayer en la noche me informaron y salió el comunicado. Se hicieron todos los protocolos”, afirmó. Añadió que “todo está bajo control”, sin precisar afectaciones adicionales en la operación de la refinería ni impactos mayores derivados del derrame.

Deer Park es una instalación estratégica para el procesamiento de combustibles, operada por Pemex en territorio estadounidense. La planta forma parte de la red de refinación que abastece tanto al mercado interno como a operaciones vinculadas con la exportación y distribución de hidrocarburos.

El incidente ocurre en un contexto de presión internacional en los precios del petróleo y los combustibles, derivado de tensiones geopolíticas que afectan las rutas de suministro. Estas condiciones incrementan la relevancia operativa de las refinerías y la continuidad en sus procesos.

Autoridades federales no han informado sobre daños ambientales o afectaciones a trabajadores. Pemex mantiene monitoreo de la situación y dará seguimiento a la evaluación técnica del incidente conforme a sus protocolos internos.