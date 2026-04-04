Derrame en el Golfo de México: recolectan más de 889 toneladas de hidrocarburo

Autoridades han recolectado 889,4 toneladas de hidrocarburo en 48 playas del Golfo de México tras derrames detectados desde enero.

Un amplio operativo interinstitucional logró la recolección de 889.4 toneladas de hidrocarburo en 48 playas del Golfo de México, tras los derrames registrados desde inicios de 2026 en el litoral mexicano.

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De acuerdo con autoridades federales, las labores se concentraron en costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde 32 playas ya quedaron libres de contaminantes, mientras que 16 continúan con afectaciones.

Origen del derrame

El grupo interinstitucional señaló que la contaminación se originó por el derrame de un buque y por emanaciones naturales de petróleo frente a la zona de la Sonda de Campeche, una de las áreas más importantes para la producción energética del país.

Operativo de gran escala

En las tareas participan más de 3 mil elementos de distintas dependencias, incluyendo la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Profepa.

Las acciones incluyen:

Instalación de barreras de contención

Recorridos en más de 630 kilómetros de costa

Operaciones marítimas y aéreas

Inspecciones a embarcaciones

Toma de muestras con cadena de custodia

Para ello se han utilizado buques, aeronaves, vehículos y drones, lo que ha permitido reforzar la vigilancia y la limpieza en las zonas afectadas.

Atención ambiental y monitoreo

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de corrientes marinas y condiciones climáticas para ajustar las estrategias de contención, además de supervisar áreas naturales protegidas en la región.

También se realiza vigilancia en extensas zonas de manglar y espacios de anidación de tortugas, con el objetivo de reducir el impacto ecológico.

Apoyo a comunidades pesqueras

Como parte de la respuesta, Pemex implementó programas de apoyo a comunidades locales, incluyendo la contratación temporal de pescadores para labores de limpieza.

Asimismo, se destinaron recursos para:

Equipamiento pesquero

Entrega de combustibles

Apoyos económicos a miles de pescadores

Estas acciones buscan mitigar los efectos económicos del derrame en las poblaciones costeras.

Avances y retos

Aunque el avance en la limpieza es significativo, las autoridades reconocen que aún hay zonas con presencia de hidrocarburo, por lo que el operativo continuará en los próximos días.

El caso refleja la magnitud del impacto ambiental y la necesidad de mantener vigilancia permanente en una de las regiones energéticas más importantes del país.