Derrame en el Golfo evidencia fallas operativas graves en Pemex: PAN

Advierte Jorge Romero que la falta de mantenimiento en infraestructura estratégica afecta gravemente a las comunidades

El derrame de millones de litros de hidrocarburos en el Golfo de México evidencia el deterioro operativo de Pemex y la falta de mantenimiento en infraestructura estratégica, pero el costo de la negación y la mala gestión lo están pagando las familias mexicanas y el medio ambiente, advirtió el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

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Luego de que se diera a conocer que dentro de Pemex se ocultó información del derrame, precisó que este suceso evidencia fallas graves en la operación, supervisión y mantenimiento de Petróleos Mexicanos, así como la falta de transparencia en el manejo de la empresa.

Enfatizó que la falta de mantenimiento, la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas han generado riesgos crecientes para el medio ambiente y las comunidades cercanas, afectando la economía de cientos de familias.

Advirtió que las contradicciones y la narrativa gubernamental en torno al origen del derrame no solo engañaron a la ciudadanía, sino que también han puesto en jaque a familias y comunidades dependientes de la pesca y el turismo, además del alto costo ambiental que continúa ocasionando.

Señaló que este tipo de incidentes no son hechos aislados, sino consecuencia de una política energética que ha privilegiado decisiones ideológicas por encima de criterios técnicos, debilitando la capacidad operativa y viabilidad financiera de Pemex.

Romero Herrera sentenció que este no es un accidente menor, sino una señal clara del deterioro estructural de una empresa estratégica para el país.

Adicionalmente, expresó su rechazo a la falta de seriedad del gobierno federal, que tras semanas del incidente sostuvo una narrativa falsa sobre las causas del derrame y ha intentado desviar la atención pública del caso.

En este sentido, lamentó que el gobierno federal haya tenido que retractarse sobre el origen del derrame, ocurrido presuntamente en un complejo en aguas del Golfo de México, y denunció que el cese de funcionarios de Pemex no repara el daño causado.

El líder partidista subrayó nuevamente que la falta de mantenimiento, opacidad y ausencia de rendición de cuentas siguen generando riesgos ambientales, sociales y económicos para cientos de familias.

Asimismo, advirtió que mientras el gobierno insiste en sostener el discurso de fortaleza energética, la realidad muestra una empresa que depende cada vez más de recursos públicos y enfrenta constantes incidentes operativos.

“El problema no es solo ambiental, también es financiero y de responsabilidad pública. Lo que está en juego es el patrimonio de las y los mexicanos”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente nacional del PAN señaló que México necesita una política energética seria, con planeación técnica, transparencia y responsabilidad, que garantice la operación segura de Pemex y evite que este tipo de incidentes se repitan.