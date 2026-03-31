Derrame en Golfo: investigan origen en Cantarell y activan protocolos

Autoridades federales investigan el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, con revisión de más de 400 pozos en Cantarell y dos hipótesis: fuga en instalaciones o emanaciones naturales

El gobierno federal desplegó un operativo técnico y ambiental tras el derrame en el Golfo de México, con una investigación centrada en Cantarell, donde se han inspeccionado más de 400 pozos para determinar el origen.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el análisis se realiza con Pemex, Secretaría de Marina, Secretaría de Energía y especialistas científicos, para definir si se trata de una fuga en infraestructura o chapopoteras naturales.

Indicó que, hasta ahora, no hay confirmación de fuga en instalaciones, por lo que la principal hipótesis apunta a emanaciones naturales, aunque continúa la revisión de ductos y plataformas.

Cantarell, que llegó a producir cerca de 2 millones de barriles diarios, sigue en operación con menor capacidad, lo que implica infraestructura envejecida que requiere inspección constante.

De manera paralela, se activaron protocolos de contención y limpieza en playas, con brigadas de Pemex, Semarnat y Marina, para controlar la dispersión y reducir el impacto ambiental.

Sheinbaum reconoció que estos eventos no son inéditos en la zona por la presencia de chapopoteras, pero subrayó que se busca evitar afectaciones mayores a ecosistemas y comunidades costeras.

En el plano social, se implementaron apoyos a pescadores afectados, mediante coordinación entre Pemex y la Secretaría de Bienestar, ante la reducción de actividades productivas.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se trasladó a Veracruz para supervisar labores de limpieza y evaluar daños, además de reunirse con pescadores.

La presidenta adelantó que se continuará informando sobre los avances de la investigación y labores de contención, mientras se define con precisión el origen del derrame y las acciones correctivas necesarias.