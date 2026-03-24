Derrame en Golfo y riesgos energéticos activan investigaciones federales

Un grupo interinstitucional indaga el origen del derrame en el Golfo de México mientras avanzan labores de limpieza y apoyo a pescadores; autoridades también revisan fugas de gas en Tamaulipas y seguridad en Dos Bocas

El gobierno federal integró un grupo interdisciplinario para investigar el origen del derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, sin que hasta el momento exista una empresa plenamente identificada como responsable, en medio de labores de contención, limpieza y atención a comunidades afectadas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en la investigación participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, con el objetivo de determinar la causa del incidente y delimitar su alcance.

Sheinbaum confirmó que la limpieza comenzó desde el primer momento, con el despliegue de personal adicional de Pemex en la zona, mientras se evalúa si el derrame provino de un evento único o si persiste alguna fuga activa, lo que definirá las medidas posteriores.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por daño ambiental y aportará peritajes técnicos para establecer responsabilidades, mientras que el gobierno federal prevé presentar un informe completo en la conferencia matutina una vez que concluyan las evaluaciones iniciales.

En paralelo, se analiza el impacto económico en el sector pesquero, con la elaboración de un censo en zonas afectadas y la implementación de apoyos directos, aunque algunas áreas ya fueron liberadas tras pruebas que confirmaron condiciones aptas para la actividad.

Respecto al turismo, autoridades señalaron que el derrame se concentra en una zona más al norte y no se prevé una afectación significativa en el corto plazo, incluso ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa.

El gobierno federal revisa también las condiciones de seguridad en torno a la refinería de Dos Bocas tras un incendio ocurrido fuera de sus instalaciones, donde fallecieron personas por la explosión de un vehículo, caso que ya investiga la Fiscalía.

La presidenta informó que se mantienen mediciones ambientales permanentes en el municipio de Paraíso, Tabasco, y que no se detectaron afectaciones en estudiantes de una escuela cercana, aunque instruyó a Pemex buscar un predio para su reubicación a petición de madres y padres de familia.

En Tamaulipas, autoridades también revisan reportes de fugas de gas en ductos de la empresa Engie, tras registrarse al menos 40 incidentes en Reynosa durante el año, lo que ha generado alertas por riesgos a la población y daños ambientales.

La ASEA, con nueva titular, analizará el cumplimiento de normas de seguridad industrial y ambientales, en un sistema que Sheinbaum calificó como robusto, pero sujeto a revisión ante posibles omisiones empresariales.