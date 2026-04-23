El alto comisionado de la ONU-DH advirtió sobre rezagos en las labores de búsqueda e identificación, mientras que colectivos denuncian la falta de resultados y actos de revictimización

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la crisis de desapariciones en México refleja rezagos acumulados y fallas estructurales del Estado en los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas, y sostuvo que su atención requiere una respuesta integral, coordinada y centrada en las víctimas.

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Al concluir su gira de trabajo de cuatro días en el país, en la que sostuvo reuniones con colectivos de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y miembros de su gabinete, el funcionario señaló en conferencia de prensa que las desapariciones constituyen uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en México.

A partir de estos encuentros, indicó que su diagnóstico se sustenta en los testimonios directos de familiares de personas desaparecidas, quienes le expusieron las dificultades que enfrentan en los procesos de búsqueda, la falta de resultados por parte de las autoridades y la persistencia de prácticas que derivan en revictimización.

Señaló que los colectivos denunciaron carencias en la coordinación institucional, retrasos en las investigaciones y obstáculos en el acceso a información, lo que ha llevado a que, en muchos casos, sean las propias familias quienes continúan las labores de búsqueda.

El Alto Comisionado al reconocer que existen esfuerzos institucionales en marcha, pero subrayó que estos aún no están a la altura de la magnitud del problema, advirtió que persisten deficiencias en la articulación entre autoridades de distintos niveles de gobierno, debilidades en los registros de personas desaparecidas y limitaciones operativas para llevar a cabo búsquedas efectivas.

Uno de los puntos que destacó fue la crisis forense al señalar que la acumulación de cuerpos sin identificar evidencia fallas estructurales en los sistemas de identificación, una situación que, dijo, le fue planteada de manera reiterada por los colectivos y que impacta directamente en el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos.

Por lo anterior, subrayó que las familias han asumido un papel central en la búsqueda, muchas veces ante la ausencia de resultados institucionales, por lo que insistió en que el Estado debe garantizar su participación efectiva, proteger su integridad y atender sus demandas de verdad y justicia.

También enfatizó que las investigaciones deben realizarse con debida diligencia para evitar la impunidad y sancionar a los responsables, y planteó la necesidad de consolidar políticas públicas que aborden el fenómeno desde la prevención, la búsqueda inmediata y la investigación efectiva, con enfoque de derechos humanos.

El Alto Comisionado también fue cuestionado sobre hechos de violencia registrados en el país en los días de su visita, entre ellos el feminicidio de Edith y la balacera ocurrida en Teotihuacán.

Al respecto, señaló que ambos casos se inscriben en un contexto persistente de violencia que debe ser atendido con un enfoque de derechos humanos, e insistió en la obligación de las autoridades de garantizar investigaciones efectivas, evitar la impunidad y fortalecer las medidas de prevención y protección para las víctimas.

Indicó que tanto las desapariciones como la violencia contra las mujeres requieren respuestas institucionales sólidas, con recursos suficientes, personal capacitado y mecanismos de coordinación que permitan resultados concretos.

Volker Türk planteó además la necesidad de fortalecer las instituciones, mejorar la capacitación de los funcionarios encargados de estas tareas y asegurar recursos suficientes, así como mantener la cooperación internacional e incorporar buenas prácticas que contribuyan a mejorar la respuesta del Estado.

El Alto Comisionado concluyó que la situación en México exige acciones sostenidas para corregir fallas, superar rezagos y garantizar el acceso a la verdad y la justicia, con un enfoque centrado en las víctimas y en el respeto a los derechos humanos.