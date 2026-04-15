El consumo de la tortilla tiene una alta sensibilidad social, por lo que de materializarse el incremento a su precio para quedar hasta en 28.00 pesos sería “desastroso” para la economía de millones de mexicanos, señaló el área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex, por lo que no descarta que el gobierno federal ya esté actuando para evitar esta situación.

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Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos del Banco Nacional de México (Banamex), aseveró que un impacto en la tortilla sería desastroso y que se trata de manejar políticamente. Es algo que iría totalmente en contra del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), pero además generaría ineficiencias.

En conferencia de prensa para hablar sobre las expectativas económicas para este año, comentó que una eventual subida de precios en la tortilla, considerado un insumo elemental para millones de familias, tendría efectos directos en la economía real, en los bolsillos de los mexicanos.

“Si sube la tortilla pues nada más los ricos no se van a quejar. ¿Qué sucede? El ingreso (de los hogares) no va a aumentar, el salario mínimo no va a incrementar hasta el año próximo, entonces las familias van a dejar de consumir algo para poder consumir algo que necesitan para vivir”, explicó.

Agregó que “eso te frena el consumo, si frenas el consumo frenas la producción y la demanda”, advierte el subdirector de Estudios Económicos de Banamex.

De su parte, Iván Arias, director del área, también señaló que, en caso de concretarse el alza, ello se sumaría a varios choques inflacionarios que se han tenido este año, como el IEPS para las bebidas saborizadas, el tema de aranceles, el choque de los precios agrícolas y los incrementos en salarios mínimos. Con este posible incremento al precio de la tortilla, se estaría alcanzando una inflación de 4.3% para este año.

Este lunes, el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) adelantó que a partir de este miércoles 15 de abril, el precio de la tortilla podría subir hasta 4.00 pesos por kilo, impulsado por el aumento en el costo de la harina de maíz, gas, combustibles, papel grado alimenticio, fertilizantes y refacciones, a lo que se suma las tortillerías ilegales.

Señaló que el ajuste es necesario para compensar costos, tras al menos tres años de estabilidad en el precio de uno de los principales productos de la canasta básica de la familia mexicana; pero además, porque se ha incrementado en los últimos días hasta 3.00 pesos el combustible, costando más la movilidad.