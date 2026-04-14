Descarta Sheinbaum alza en tortilla y convoca a frenar inflación

Al afirmar que el costo del maíz se mantiene en niveles bajos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no existe justificación para incremento en el precio de la tortilla y anunció acciones para contener la inflación en productos básicos.
La mandataria informó que instruyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a establecer contacto con productores y participantes del acuerdo maíz-tortilla, con el objetivo de evitar aumentos no sustentados en costos y mantener estabilidad en los precios.
Sheinbaum indicó que su gobierno refuerza la relación con el sector productivo para atender de manera directa cualquier presión inflacionaria, mediante diálogo con productores, comercializadores y cadenas de distribución.
La presidenta señaló diferencias en los precios del jitomate entre establecimientos comerciales, lo que sugiere posibles irregularidades en la cadena de comercialización.
El gobierno federal convocó a una reunión del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con participación de productores, comercializadores y tiendas de autoservicio, para revisar precios y evitar incrementos injustificados.
Sheinbaum agregó que la estrategia incluye el control de precios en combustibles como gasolina y diésel, como parte de acciones para contener la inflación y proteger el poder adquisitivo.
Ante variaciones internacionales como afectaciones climáticas en Estados Unidos, Sheinbaum aseguró que se mantiene vigilancia sobre posibles impactos en precios y que se activarán mecanismos para evitar traslados directos al consumidor.
La presidenta explicó que ningún actor de la cadena debe aprovechar condiciones externas para elevar precios de forma injustificada, y que habrá seguimiento para identificar prácticas irregulares.
Informó que las acciones de contención inflacionaria se basan en acuerdos voluntarios con el sector privado y en la supervisión constante de precios para mantener estabilidad en el mercado interno.