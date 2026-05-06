Descarta Sheinbaum freno a negociaciones con Estados Unidos

La mandataria pidió mantener “cabeza fría” ante tensiones políticas y sostuvo que la relación bilateral conserva espacios de cooperación.

México mantiene negociaciones abiertas con Estados Unidos en distintos sectores estratégicos, por lo que sería incorrecto interpretar recientes tensiones políticas como una ruptura bilateral, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum quien afirmó que ambas administraciones continúan trabajando en acuerdos relacionados con transporte aéreo, comercio agrícola, propiedad intelectual y seguridad.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que Estados Unidos emitió un decreto donde reconoce avances mexicanos en materia de propiedad intelectual. Añadió que existen conversaciones permanentes sobre exportaciones agropecuarias, particularmente en temas relacionados con jitomate, azúcar y control sanitario del gusano barrenador.

Sheinbaum explicó que el exsecretario de Agricultura, Julio Berdegué, mantiene tareas de negociación vinculadas con esos temas ante autoridades estadounidenses. Indicó que las conversaciones forman parte de la preparación rumbo a futuras revisiones comerciales y sanitarias entre países.

La mandataria también se refirió a un documento reciente del gobierno estadounidense sobre seguridad y narcotráfico. Señaló que el texto reconoce por primera vez el problema interno de consumo de drogas en Estados Unidos y el tráfico de armas hacia México. Sostuvo que ambos elementos han sido planteados por México durante conversaciones bilaterales.

Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano mantiene diferencias con algunas estrategias estadounidenses sobre combate al narcotráfico, particularmente en el tratamiento del terrorismo y las políticas de seguridad internacional. Sin embargo, indicó que la relación bilateral continúa basada en cooperación institucional y respeto entre ambos gobiernos.

La presidenta pidió mantener “cabeza fría” frente a declaraciones políticas o interpretaciones sobre un deterioro diplomático. Señaló que la existencia de acuerdos recientes demuestra que ambas administraciones conservan canales activos de diálogo y negociación.

La mandataria sostuvo que México mantiene cooperación internacional sin ceder decisiones estratégicas y reiteró que cualquier actuación de agentes extranjeros en territorio nacional debe apegarse a la Constitución mexicana y a la Ley de Seguridad Nacional.