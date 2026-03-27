Descarta Sheinbaum invasión tras cruce militar en Nogales

La presidenta confirmó que elementos militares de Estados Unidos cruzaron unos metros a territorio mexicano durante un operativo, pero afirmó que no hubo intención ni violación a la soberanía

Un incidente fronterizo en Nogales, Sonora abrió cuestionamientos sobre los límites territoriales entre México y Estados Unidos, luego de que militares estadounidenses cruzaran a territorio mexicano, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La mandataria descartó una violación a la soberanía nacional, al señalar que el cruce fue accidental durante un operativo en la frontera México-Estados Unidos.

El ingreso de los elementos ocurrió por aproximadamente dos metros en territorio mexicano, y tras el señalamiento, regresaron de inmediato.

El incidente se registró en un cruce ferroviario internacional, donde militares estadounidenses realizaban trabajos de reforzamiento de infraestructura fronteriza.

Reportes indicaron que elementos del Ejército de Estados Unidos permanecieron brevemente en territorio mexicano, lo que derivó en la intervención de la Guardia Nacional.

Las autoridades mexicanas solicitaron ajustar las actividades a los límites territoriales, evitando un mayor conflicto en la zona.

El gobierno federal reiteró que no hubo violación a la soberanía, al tratarse de un hecho no intencional en un contexto de operativos de seguridad en la frontera norte.