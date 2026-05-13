La presidenta atribuyó cualquier revisión a autoridades electorales y a la FGR, y confirmó que el gobernador de Sinaloa con licencia cuenta con protección oficial

Ante cuestionamientos sobre presuntos antecedentes vinculados con la elección de Sinaloa en 2021 y con los señalamientos derivados del caso de Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no tiene conocimiento de una investigación contra Rubén Rocha Moya desde el inicio de su gobierno.

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Sheinbaum sostuvo que la elección de 2021 ya fue revisada por las autoridades competentes. Argumentó que el tribunal electoral validó el triunfo de Rocha y que no existieron pruebas suficientes para invalidar el resultado. También mencionó que, si algún actor político hubiera contado con elementos sólidos, habría podido acudir a instancias federales para impugnar la elección.

“Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara”, dijo. “El gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la fiscalía”. La mandataria insistió en que un señalamiento político o una discusión pública no sustituyen una denuncia formal o una investigación ministerial.

“El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa de la Fiscalía General de la República“, afirmó la presidenta.

También rechazó interpretar como prueba de vínculos criminales declaraciones pasadas del mandatario sinaloense sobre posibles entendimientos con grupos delictivos, aunque marcó distancia política de esa postura.

En el mismo sentido, puntualizó que la FGR mantiene autonomía en sus investigaciones, incluyendo las relacionadas con el traslado aéreo de Ismael Zambada hacia Estados Unidos, proceso del cual el gobierno federal aún espera clarificación sobre la participación de agencias extranjeras.

Señaló que esa institución abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrió el traslado y si existió participación de autoridades estadounidenses, pero dijo no estar informada sobre una eventual reapertura del expediente en torno a Rocha o al homicidio de Héctor Melesio Cuén.

La presidenta confirmó además que Rocha solicitó protección oficial tras dejar el cargo y que esa medida fue autorizada bajo criterios de riesgo. “Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo”, sostuvo.

La medida se sustenta en un análisis de riesgo de las autoridades competentes, criterio que se aplica de forma general a ciudadanos o servidores públicos en situaciones de vulnerabilidad.

La presidenta enfatizó que el objetivo primordial de su administración es la construcción de la paz mediante estrategias que arrojen resultados medibles, marcando distancia de modelos de gestión pasados.