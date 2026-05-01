Descarta Sheinbaum presión externa en casos Chihuahua y Sinaloa

La presidenta afirmó que está fuerte, que las investigaciones corresponden a las fiscalías y acusó a la oposición de promover la intervención extranjera

Al rechazar que exista presión externa en casos como Sinaloa o Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las investigaciones en ambos casos corresponden exclusivamente a autoridades mexicanas.

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“Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy. ‘Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared’. Falso. En México decidimos los mexicanos”, declaró durante la conferencia matutina.

“La presidenta está fuerte, está sólida y muy segura por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México. Y siempre vamos a defender la soberanía. Por encima de todo, y tenemos muy claro y estoy tranquila, sin ningún problema. Por una cosa, es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama soberanía, y esa no se negocia”, dijo.

La mandataria sostuvo que las investigaciones en Chihuahua y Sinaloa deben resolverse por las fiscalías, al subrayar que son las autoridades competentes para determinar responsabilidades conforme al marco legal vigente.

“La fiscalía tiene que hacer el análisis, solicitar pruebas y determinar responsabilidades. Todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó al referirse a los procesos en curso.

La mandataria criticó a sectores de oposición por respaldar narrativas provenientes de instancias judiciales extranjeras. Sostuvo que esa postura busca influir en procesos internos y la comparó con antecedentes históricos de intervención promovida por grupos conservadores.

“Acuden a instancias externas porque no tienen proyecto de nación. Es una postura que ya se vio en el siglo XIX. ¿Qué diferencia hay con los conservadores que fueron a pedirle a Maximiliano que viniera a México a gobernar? Ninguna”, declaró.

El posicionamiento se da en un contexto de cuestionamientos públicos sobre ambos casos, donde actores políticos y mediáticos han planteado interpretaciones anticipadas. La presidenta rechazó estas posturas y reiteró que el debido proceso debe prevalecer sin interferencias externas.