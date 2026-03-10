Descarta Sheinbaum presionar a aliados por reforma electoral

Sostuvo que la iniciativa refleja demandas ciudadanas y que el sentido del voto corresponde únicamente a los legisladores.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no intervendrá para presionar a los partidos aliados de Morena en la Cámara de Diputados con el fin de asegurar la aprobación de la reforma electoral enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, señaló que la coalición oficialista no cuenta con los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional debido a la postura del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.

Ante esa situación, Sheinbaum descartó convocar nuevamente a las bancadas aliadas para modificar su posición y afirmó que cada grupo parlamentario deberá definir libremente el sentido de su voto cuando el proyecto llegue al pleno de la Cámara de Diputados.

“Que cada quien decida. Yo, como les dije, yo cumplo con la gente”, señaló la presidenta al referirse al papel del Ejecutivo en la discusión legislativa de la reforma político-electoral.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que su responsabilidad se limitó a presentar la iniciativa que, según afirmó, recoge demandas expresadas por distintos sectores de la sociedad en los foros de consulta convocados durante el proceso de elaboración del proyecto.

Sheinbaum argumentó que diversos estudios de opinión muestran un respaldo ciudadano amplio a los principales puntos de la reforma, en particular a la propuesta de modificar el sistema mediante el cual se eligen los diputados de representación proporcional.

De acuerdo con la presidenta, más de 80 por ciento de la población está de acuerdo con que los legisladores de representación proporcional sean elegidos directamente por la ciudadanía, lo que implicaría un cambio en la lógica actual de designación mediante listas partidistas.

La mandataria también mencionó que un porcentaje similar de la población respalda la reducción de los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos y a la organización de las elecciones.

Pese al respaldo del grupo parlamentario de Morena, la aprobación de una reforma constitucional requiere una mayoría calificada que sólo puede alcanzarse con el apoyo de los partidos aliados dentro del bloque legislativo.

Frente a ese escenario, Sheinbaum insistió en que la discusión corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y que serán las y los diputados quienes determinen si la propuesta avanza o queda detenida en el proceso parlamentario.