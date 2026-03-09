Descarta Sheinbaum una invasión estadounidense para combatir cárteles

México mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero no existe posibilidad de permitir la entrada de tropas estadounidenses al territorio nacional, incluso cuando el presidente Donald Trump ha planteado públicamente esa opción para combatir a los cárteles, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

LEE ADEMÁS: Mapa del Palenque Metepec 2026: zonas, precios y la mejor ubicación para los conciertos

—¿Qué podría detener a Trump de no invadir a México con tropas cuando se expresa de esa forma del país?—, le preguntaron durante la conferencia matutina.

—Hay un entendimiento con ellos que ha dado resultados. Entonces, las reuniones que hay con el Departamento de Estado, con el Comando Norte y la Defensa, hay acuerdo en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, vamos a seguir colaborando en ese marco con nuestros cuatro principios. Principal, el respeto a nuestra soberanía y nuestro territorio, y ahí donde hay colaboración en inteligencia y otros temas, normalmente es a petición del gobierno de México.

Explicó que las tareas conjuntas se concentran principalmente en intercambio de información e inteligencia, y que cualquier cooperación se establece a solicitud del gobierno mexicano.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad; hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, expresó la mandataria.

La presidenta subrayó que las operaciones contra la delincuencia organizada en México corresponden exclusivamente a las instituciones nacionales. Precisó que dichas tareas están a cargo de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, las policías estatales y las fiscalías.

La presidenta recordó que una parte significativa del armamento utilizado por organizaciones criminales proviene del mercado estadounidense. De acuerdo con datos citados por la mandataria, al menos 75 por ciento de las armas que emplea la delincuencia organizada en México tiene origen en Estados Unidos, cifra reconocida por el propio Departamento de Justicia de ese país.

Sheinbaum afirmó que el cierre de las rutas de tráfico ilegal de armas representaría un golpe importante para las estructuras del crimen organizado, al limitar su capacidad operativa y su acceso a armamento de alto poder.

Señaló que el combate al narcotráfico requiere atender la demanda de drogas en territorio estadounidense. Indicó que, además del esfuerzo para frenar el paso de sustancias ilícitas hacia el norte, es necesario reducir el consumo.

La mandataria afirmó que, según datos del gobierno mexicano, el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos se ha reducido aproximadamente a la mitad en los últimos meses, como resultado de acciones conjuntas entre autoridades de ambos países.

Sostuvo que el objetivo del gobierno mexicano es impedir que las drogas lleguen a jóvenes tanto en México como en Estados Unidos. Señaló que el país también desarrolla campañas preventivas en escuelas y espacios públicos para disminuir el consumo de estupefacientes.

Durante la conferencia, Sheinbaum también mencionó que la producción de drogas sintéticas no se limita a territorio mexicano. Al comentar un reciente decomiso masivo de metanfetaminas en Estados Unidos, recordó que ese país también enfrenta redes de fabricación y distribución de narcóticos.

La presidenta citó incluso referencias culturales para ilustrar el fenómeno. “Hay una serie que es de las más vistas en Estados Unidos, Breaking Bad. ¿De qué se trata? De la fabricación de metanfetamina en los Estados Unidos”, comentó.

Sheinbaum reiteró que la cooperación con Washington continuará bajo un esquema de coordinación institucional, pero México no permitirá acciones militares extranjeras dentro de su territorio.