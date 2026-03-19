Descarta Sheinbaum violación a soberanía por reunión de Harfuch con FBI

La presidenta sostuvo que el encuentro se enmarcó en la cooperación en inteligencia entre México y Estados Unidos, con énfasis en la seguridad rumbo al Mundial 2026

La reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director del FBI, Kash Patel, se inscribió en los mecanismos de cooperación en inteligencia entre México y Estados Unidos, sin implicar intervención extranjera en territorio nacional, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La mandataria explicó que este tipo de encuentros forman parte de un entendimiento bilateral que ha permitido el intercambio de información para atender desafíos comunes en materia de seguridad, particularmente ante eventos internacionales como la Copa Mundial de 2026.

Precisó que la colaboración se basa en un esquema de reciprocidad. “No hay ninguna violación a nuestra soberanía, ni que se abra ninguna cooperación en algún tema, sino que lo hemos estado platicando que es cooperación en inteligencia”, declaró durante la conferencia matutina.

Detalló que el intercambio de información opera bajo reglas claras. Señaló que, cuando Estados Unidos comparte datos sobre posibles riesgos en México, las autoridades nacionales ejecutan las acciones correspondientes en su territorio, mientras que el mismo principio aplica en sentido inverso.

García Harfuch difundió en redes sociales una imagen del encuentro con Patel y subrayó que la cooperación bilateral permitió avanzar con resultados concretos en materia de seguridad. Indicó que el intercambio de información ha derivado en la detención en México de objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI.

La presidenta reiteró que el encuentro tuvo como objetivo principal fortalecer los canales de inteligencia ante escenarios internacionales. Añadió que la organización del Mundial de 2026 exige coordinación preventiva entre países, aunque insistió en que “no hay nada extraordinario” en la reunión.