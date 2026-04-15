Desfogue no controlado por falla humana deja afectaciones en 9 viviendas de Álvaro Obregón

Un desfogue de agua no controlado y con mayor presión de lo normal afectó al menos nueve viviendas en Torres de Potrero, en Álvaro Obregón.

Un desfogue no controlado de agua, provocado por una falla en el mecanismo de una compuerta, generó afectaciones en al menos nueve viviendas de la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón, informó el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió en la calle Prolongación Mercadería Jacarandas, donde se registró el escurrimiento de agua tras una falla en el sistema de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma. Esta situación provocó un desfogue en pendiente que impactó directamente a viviendas de la zona.

Las autoridades detallaron que la emergencia fue atendida de manera inmediata mediante el cierre de válvulas y compuertas, con la participación de al menos 25 trabajadores, lo que permitió controlar el flujo de agua y evitar mayores daños.

A pesar del incidente, no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas. Sin embargo, se confirmó que nueve viviendas resultaron con algún tipo de afectación, por lo que se inició un censo para evaluar daños y brindar apoyo a las familias.

🚨🌊 La ruptura de una tubería de 20 pulgadas inundó varias casas y arrastró vehículos en la Col. Torres del Potrero 🏠⚠️ Cuerpos de emergencia ya laboran en la zona afectada tras el colapso del ducto de desfogue 👷‍♂️🚑



📹 Ramón Ramirez#CDMX #Noticias #FugaDeAgua #ÁlvaroObregón pic.twitter.com/nnGqCgT1Me — POSTA CDMX (@POSTACDMX) April 14, 2026

En coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como la alcaldía Álvaro Obregón, se desplegaron acciones de atención a la población, incluyendo labores de mitigación, sellado de drenaje y revisión de la infraestructura hidráulica.

Como parte de las medidas preventivas, también se contempla el retiro de árboles en riesgo y la habilitación de un albergue temporal para quienes lo necesiten.

El @GobCDMX, a través de la #SEGIAGUA controló la aportación de agua que se presentó en📍la calle Prolongación Mercadería Jacarandas, en la colonia Torres de Potrero de la @AlcaldiaAO. pic.twitter.com/L3dPT01zfx — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 14, 2026

Las autoridades informaron que existe un seguro para las viviendas afectadas, el cual será gestionado por SEGIAGUA, instancia que también realizará las investigaciones para determinar con precisión las causas del incidente.

Finalmente, se dio a conocer que el sistema ya opera con normalidad y el suministro de agua está garantizado en la zona, mientras continúan los trabajos de rehabilitación y mejora del sistema hidráulico para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.