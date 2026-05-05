Designaciones arbitrales en Liguilla: partidos clave con árbitros de élite

La Liga MX sacó la “vieja confiable” y luego del bochorno arbitral que sucedió en la ida entre Club América y Pumas UNAM, recurrió a su mejor árbitro para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo.

TE PUEDE INTERESAR: Toro Fernández preocupa en Cruz Azul antes de la vuelta ante Atlas

De tal forma que César Arturo Ramos Palazuelos será el juez central y quien lleve las acciones en uno de los juegos más difíciles de todo el torneo y que seguramente estará al rojo vivo, bajo un entorno muy hostil para el visitante que serán las Águilas.

A Ramos Palazuelos lo acompaña su equipo de siempre ya que Alberto Morín irá de asistente uno, mientras que Marco Antonio Bisguerra Mendiola como abanderado número dos, con lo que la Comisión de Árbitros se quiere asegurar de que no haya un nuevo escándalo como el que sucedió en el Estadio Banorte.

Además, como cuarto árbitro estará Vicente Jassiel Reynoso Arce, en tanto que el árbitro VAR será Erick Yair Miranda Galindo, mientras que el árbitro VAR asistente en la persona de Manuel Alfonso Martínez Sánchez.

Designaciones arbitrales para los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo #Clausura2026 de la @LigaBBVAMX. 📰#ArbitrajeMX pic.twitter.com/ANL4WwWLje — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 5, 2026

Gato Ortiz va al Chivas vs. Tigres en el Akron

En tanto, la Comisión de Árbitros decidió mandar al que se puede considerar como el segundo mejor árbitro de la primera división tal y como lo es Marco Antonio Ortiz Nava, para el juego entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL del sábado en el Estadio Akron.

El Gato estará acompañado de Michel Alejandro Morales como asistente uno; Christian Kiabek Espinosa como segundo abanderado, además de que el cuarto árbitro será Jorge Abraham Camacho. Los árbitros VAR serán Diana Stephanía Pérez y Óscar Macías.

Katia Itzel va al Banorte al Cruz Azul vs. Atlas

Por su parte, la próxima mundialista Katia Itzel García será la que lleve el orden en el duelo de vuelta entre Cruz Azul y Atlas FC el sábado en el Estadio Banorte, con lo que regresa a la actividad, luego de que en su último juego de fase regular entre Chivas de Guadalajara y Club Tijuana, fue cuestionada en su actuación.

La acompañan Sandra Elizabeth Ramírez como asistente uno y Edgar Magdaleno Castrejón como segundo abanderado; el cuarto árbitro será Karen Hernández Andrade, mientras que los árbitros VAR serán Guillermo Pacheco y Michel Caballero.

Adonaí Escobedo va al Pachuca vs. Toluca

Por último, Adonaí Escobedo será el árbitro central para el Pachuca vs Toluca del domingo en el Estadio Hidalgo y estará acompañado de Michel Espinoza de asistente uno y Jair de Jesús Sosa como abanderado dos; el cuarto árbitro será Óscar Mejía. Los VAR, Salvador Pérez y Jesús Gómez.