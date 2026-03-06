Marco Rubio afirmó que la iniciativa pretende consolidar una red de colaboración entre gobiernos para enfrentar los retos de seguridad compartidos en la región

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el nombramiento de Kristi Noem como enviada especial para el programa denominado Escudo de las Américas, una estrategia de seguridad regional que involucra a 13 países del hemisferio occidental —entre las que no se incluyó a México— con el objetivo de fortalecer la cooperación frente a amenazas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

Rubio afirmó que la iniciativa pretende consolidar una red de colaboración entre gobiernos para enfrentar los retos de seguridad compartidos en la región. El funcionario destacó que Noem cuenta con experiencia en materia de seguridad nacional y consideró que su participación contribuirá al desarrollo del proyecto.

“Espero trabajar con Kristi Noem como Enviada Especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad compuesta por 13 países“, expresó Rubio al anunciar el nombramiento.

El secretario también sostuvo que la exsecretaria de Seguridad Nacional ha obtenido resultados relevantes en su trayectoria y calificó su incorporación como un activo para impulsar la estabilidad en el hemisferio.

Noem agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por confiarle el nuevo encargo dentro de la estrategia regional de seguridad. La funcionaria señaló que su labor se orientará a fortalecer la cooperación entre gobiernos para combatir a los cárteles de la droga y otras redes criminales que operan en el continente.

Noem adelantó que espera trabajar de manera coordinada con el propio Marco Rubio y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el desarrollo de acciones conjuntas dirigidas a enfrentar las estructuras del narcotráfico y fortalecer la seguridad en la región.

La iniciativa denominada Escudo de las Américas se plantea como un esquema de cooperación multinacional enfocado en el intercambio de información, la coordinación de operaciones de seguridad y el impulso de estrategias regionales para contener el avance del crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano mantendrá su política exterior basada en los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos, luego del anuncio de una reunión convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mandatarios de América Latina.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que México aún no fija una postura sobre ese encuentro porque primero deberá conocerse con claridad cuál será el objetivo de la reunión anunciada por la administración estadounidense para este fin de semana.