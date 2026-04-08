Desinformación pone en riesgo la salud y la vida: Nadine Gasman

La Secretaría de Salud de la CDMX advirtió que la difusión de información falsa puede afectar las decisiones de la población

La titular de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que defender la ciencia es también defender el derecho a la salud, al advertir que la desinformación puede poner en riesgo la vida de las personas.

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En el marco del Día Mundial de la Salud, hizo un llamado para fortalecer las acciones de salud pública con base en la ciencia y la evidencia, al advertir que la difusión de información falsa puede afectar las decisiones de la población y poner en riesgo su bienestar.

“En un momento en que la desinformación puede poner en riesgo la vida de las personas, defender la ciencia es también defender el derecho a la salud”, expresó.

Gasman Zylbermann explicó que hablar de ciencia no implica únicamente referirse a laboratorios o microscopios, sino también a la evidencia científica, los datos y la información que sustenta las decisiones en materia de salud pública. Indicó que la epidemiología es uno de los componentes centrales de esa evidencia, debido a que permite identificar riesgos, anticipar escenarios y orientar intervenciones oportunas.

Dijo que la ciencia también debe apoyarse en las ciencias sociales, al considerar que son fundamentales para la prevención, ya que permiten comprender el entorno de las personas y las barreras que enfrentan. Sostuvo que esa perspectiva permite diseñar intervenciones más cercanas, efectivas y justas, debido a que la salud no se genera únicamente en los hospitales, sino también en las comunidades.

Señaló que la administración capitalina, encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, tiene la encomienda de construir una ciudad que produzca salud desde el territorio, con participación social y políticas públicas basadas en evidencia para reducir desigualdades y construir bienestar.