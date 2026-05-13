La presidenta afirmó que cualquier presencia de agencias estadounidenses ocurre bajo autorización legal y acusó intentos de tensionar la relación bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones periodísticas que atribuyen a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) operaciones encubiertas en México, aseguró que es falso que agentes de esa corporación actúen fuera del marco legal y sostuvo que la cooperación con agencias estadounidenses ocurre bajo permisos establecidos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

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“Es absolutamente falso. Primero es falso que operen agentes de la CIA en territorio”, afirmó la mandataria al responder a las publicaciones de CNN y The New York Times sobre presuntas operaciones vinculadas con seguridad y combate al narcotráfico.

Señaló que la propia vocería de la CIA negó la versión difundida por CNN y calificó esa cobertura como sensacionalista. Sostuvo que algunos sectores buscan instalar la idea de que su gobierno oculta información sobre presencia extranjera en territorio nacional.

Añadió que existen agentes acreditados del gobierno de Estados Unidos con funciones delimitadas por la legislación mexicana y vinculados con la embajada estadounidense. Insistió en que esa presencia no representa operaciones autónomas ni acciones fuera del control institucional mexicano.

Recordó que la secretaria de Seguridad y el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, confirmaron que los agentes de agencias extranjeras en México operan bajo permisos estrictamente definidos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Estas funciones se encuentran vinculadas principalmente a la Embajada de Estados Unidos y no permiten la ejecución de operativos unilaterales.

El ejecutivo federal señaló que las publicaciones de medios como CNN y The New York Times forman parte de una narrativa que busca dañar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, impulsada por grupos locales y extranjeros.

Señaló que existen grupos políticos y mediáticos que apuestan por una confrontación entre ambos gobiernos para debilitar a su administración.

En contraste, sostuvo que su gobierno mantendrá cooperación en seguridad, combate al tráfico de drogas y colaboración judicial, siempre con respeto a la soberanía nacional.

Como ejemplo de esa relación institucional, Sheinbaum señaló que México también mantiene solicitudes formales de extradición y colaboración judicial con autoridades estadounidenses.

La presidenta informó que se ha solicitado al Departamento de Estado de EE. UU. la extradición de personas vinculadas al caso Ayotzinapa y a redes de “huachicol fiscal”, incluyendo empresarios con doble nacionalidad involucrados en la introducción ilegal de combustible.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han recibido respuesta favorable a estas peticiones, reiterando que la colaboración debe darse en un marco de igualdad y respeto a las leyes de ambas naciones. Argumentó que ambos gobiernos conocen los límites legales de su actuación y que la cooperación requiere pruebas, procedimientos y respeto mutuo.

La mandataria defendió además la estrategia de seguridad de su administración y sostuvo que opera con inteligencia, coordinación y combate a la impunidad, no con intervenciones fuera de la ley. Afirmó que la política federal prioriza la protección de civiles y la construcción de paz.